Tenta di scassinare distributore di snack e bevande con una spranga nell'ambulatorio: arrestato 37enne

A Pietrasanta un 37enne è stato arrestato per furto aggravato dopo essere stato sorpreso a scassinare un distributore di snack e bevande nell'ambulatorio della guardia medica. L'allarme è stato dato dalla dottoressa in servizio, insospettita dai rumori. La polizia, intervenuta sul posto, ha trovato l'uomo in possesso di strumenti da scasso e un tubo di ferro. La macchinetta era danneggiata, e il bottino ammontava a circa 40 euro in monete. Fuori dall'ambulatorio lo attendeva la moglie 25enne su un motorino. L'arresto è stato convalidato, e il giudice ha disposto i domiciliari per l'uomo.

