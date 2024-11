Turismo a Montopoli: il Comune cerca una persona esperta in sviluppo territoriale

Una nuova assunzione e un convegno per promuovere il turismo. La strategia di sviluppo turistico di Montopoli, decisa dalla giunta guidata da Linda Vanni, entra nel vivo con due azioni specifiche: una selezione pubblica per individuare una persona esperta a cui affidare le funzioni e le attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio e un convegno per fare il punto sulla situazione esistente e presentare le prospettive future.

È indetta, infatti, una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di un incarico a tempo determinato e part time che possa svolgere le attività di reperimento fondi, promozione, marketing, sviluppo, promozione o altre attività tese alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del Comune di Montopoli in Val d’Arno. Si tratta di una ricerca di un funzionario amministrativo che da bando deve possedere elevate competenze in ambito di valorizzazione del patrimonio acquisite mediante sia esperienza che conoscenza delle nozioni di base della legislazione statale e regionale in materia di sviluppo sostenibile del turismo sul territorio.

«Crediamo fortemente che Montopoli abbia delle potenzialità turistiche non ancora espresse a pieno – commentano la sindaca Linda Vanni e l'assessore al turismo Marzio Gabbanini. Il nostro obiettivo è far nascere e promuovere esperienze in termini di prodotto e qualità dell'accoglienza affinché il settore del turismo rappresenti un'attività economica con forte carattere di innovazione e capace di garantire un'occupazione di qualità. Per questo motivo, come primo intervento abbiamo deciso di ampliare l'organigramma comunale con una persona che si possa occupare esclusivamente di questo e che abbia l'esperienza e le capacità per far diventare Montopoli luogo e meta d'interesse. Il 7 dicembre, poi, ci troveremo a Montopoli a parlare di turismo, un confronto locale che possa dare un quadro della situazione attuale e proporre degli obiettivi da raggiungere insieme: amministrazione e realtà coinvolte».

È in programma sabato 7 dicembre dalle ore 9 in sala Pio XII a Montopoli il convegno dal titolo “Valorizzare un piccolo borgo. Montopoli in Val d'Arno tra arte, storia, cultura e paesaggio”. Un momento di confronto per analizzare la fotografia del presente, i dati attuali del turismo a Montopoli, affrontare le sfide e le prospettive future. Un'occasione di incontro per chi lavora nel settore turistico e non solo, un momento per conoscere i servizi attivi e ascoltare esperienze e proposte degli ospiti invitati a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate