Ultimo appuntamento con i 'Concerti di Sant’Andrea' ricordando Puccini, Busoni e Fauré

Tutto pronto l’appuntamento conclusivo di questa cinquantesima edizione dei “Concerti di Sant’Andrea”, la celebre rassegna di musica sacra che si svolge nei pomeriggi domenicali di novembre presso la Collegiata di Empoli (piazza Farinata degli Uberti). L'appuntamento è per domenica 24 novembre, alle 16. Si prevede davvero un finale con il botto, con un concerto che vedrà coinvolta un’enorme compagine di cantori, formata dai membri della Corale Santa Cecilia di Empoli, la più antica associazione musicale della città, e da quelli della Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo, per un totale di quasi cento elementi, preparati dai Maestri Simone Faraoni e Andrea Sardi. Ad accompagnarli sarà l’Orchestra da Camera Fiorentina, una importantissima realtà del territorio che da poche settimane si è vista riconoscere dal Ministero della Cultura l’ambito riconoscimento di Istituzione Concertistico-Orchestrale. A dirigere questo grande complesso sinfonico-corale sarà il Maestro Giuseppe Lanzetta, fondatore dell’orchestra stessa.

In programma una serie preziosi omaggi per ricordare il centenario della scomparsa di tre mostri sacri della musica occidentale tra ‘800 e ‘900: il nostro Ferruccio Busoni, Giacomo Puccini e il parigino Gabriel Faurè. Del compositore empolese verrà eseguita Tota pulchra, es Maria, antifona per coro a quattro voci dispari, recentemente edita e composta nel periodo adolescenziale. Di Gabriel Faurè ascolteremo il suggestivo Cantique de Jean Racine, un breve e commovente brano per coro e orchestra, mentre di Giacomo Puccini ascolteremo il Requiem per coro, viola solista e organo, composto in occasione dell’anniversario della morte di Giuseppe Verdi. Alla viola Caterina Cioli e all’organo Lorenzo Ancillotti. Concluderà il concerto la Messa di Gloria per tenore, baritono, coro e orchestra sempre del genio lucchese, con solisti il tenore Li Shunyao e il baritono Simone Balducci.

"La coincidenza di tre centenari di autori così diversi tra loro, ma che hanno significato così nel cammino della storia della musica non poteva non essere sottolineata e divulgata con convinzione - afferma Lorenzo Ancillotti, direttore artistico – e siamo davvero orgogliosi di poter offrire alla città delle pagine musicali così suggestive, pagine che hanno la capacità di trasportarci in una dimensione di preziosa serenità. Anche quest’anno, i Concerti di Sant’Andrea si sono dimostrati un appuntamento imperdibile per la città e il territorio circostante, con un pubblico eterogeneo e in continua crescita. Siamo stati fortunati in questi cinquant’anni: abbiamo incontrato sacerdoti che hanno sempre riconosciuto il valore della musica, della cultura e del Bello come mezzo per elevare la mente e lo spirito; abbiamo costruito una rete di sostenitori privati che ci consente di offrire una qualità artistica eccellente, senza gravare sulle finanze della parrocchia. E questo è davvero un risultato di cui andare fieri. Grazie a tutti e viva la grande musica!".

Il concerto inizia alle 16, l’ingresso è libero.

EMPOLI CITTA' DEL NATALE - L'evento si inserisce nel cartellone di oltre 60 appuntamenti organizzato dal Comune di Empoli assieme alle istituzioni culturali del territorio. Dal 16 novembre al 12 gennaio nei teatri e nelle biblioteche cittadine si terranno concerti, spettacoli, laboratori, eventi unici, per un Natale ancora più ricco di iniziative.

