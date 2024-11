"Un canto per Gaza" a Pistoia tre concerti e una raccolta fondi

Sabato 23 novembre a Pistoia presso il Circolo Culturale Garibaldi (in Corso Antonio Gramsci, 52), dalle ore 18.30 alle 23.30, si terrà una serata/evento sotto la direzione artistica di Michel Bruni, in collaborazione con il Comitato pistoiese per la Palestina e l'Associazione Garibaldi, come momento di sensibilizzazione sugli effetti della guerra in corso nella striscia di Gaza e nei territori palestinesi occupati.

La serata si svolgerà con un aperitivo e l'esibizione di tre gruppi musicali cittadini. Suoneranno gli SGURZ – gruppo di giovanissimi musicisti con repertorio popfolk e rockfolk esibitosi in festival internazionali e teatri, tra cui il Teatro Pacini di Pescia accompagnando lo spettacolo "Carta bianca" di Moni Ovadia – band composta da Sara Allori (voce e tamburello), Ernesto Sangiorgio (violino, chitarra acustica, cori), Tommaso Michelotti (sax soprano/tenore), Alberto Michelotti (tastiera, cori), Federico Leporatti (chitarre acustica e elettrica, cori), Simone Pesi (basso), Sasha De vita (batteria), Benedetto Vettori (fisarmonica, tastiera). A seguire, sul palco, i FINIS TERRAE con un repertorio di musiche naviganti, dalle tradizioni mediterranee fino al Medio Oriente, una formazione composta da Chiara Caruso alla voce; Luca Bannella al buzuki, all'organetto e alla lira calabra; Alessandro Morelli alla fisarmonica, chitarra, voce; Ernesto Sangiorgio al violino; Quirino Trovato alla chitarra, mandolino, chitarra battente; Giacomo Trovato al clarinetto e Michel Bruni al darbuka e tamburi a cornice. A chiudere la serata saranno i MUD MUCHINE, blues band composta da Emiliano Degl'Innocenti (voce e chitarra), Rick Landi al basso e Alessio Burberi - Il Secco alla batteria.

Quello di sabato 23 novembre è il primo appuntamento di una serie di concerti di raccolta fondi per la popolazione palestinese colpita dalla guerra. La serata è ad ingresso libero; l'incasso e le donazioni saranno interamente devolute all'Associazione onlus Gazzella che distribuisce beni alimentari agli sfollati di Gaza. Per prenotare l'aperitivo chiamare al 3333552897 entro il 22 novembre.

Fonte: Ufficio stampa "Un canto per Gaza"

