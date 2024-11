Inaugurata e già vandalizzata la fontana "di San Francesco" a Sansepolcro opera del XVII secolo

Vandalizzata poche ore fa, a tre soli giorni dall'inaugurazione dopo i restauri, la fontana seicentesca di piazza Garibaldi a Sansepolcro, detta di San Francesco. Era tornata visibile sabato scorso, dopo un accurato restauro costato 71mila euro. Il Comune ha fatto denuncia contro ignoti, che hanno imbrattato con vernice bianca lo spazio in muratura che delimita la vasca.

"Sdegno e rabbia" vengono espressi dal Comune tramite la propria pagina facebook, con il sindaco Fabrizio Innocenti che dice: “A distanza di pochi giorni dalla bella e partecipata cerimonia che ha riconsegnato alla città uno dei suoi simboli architettonici più amati, purtroppo prendiamo tristemente atto che i vandali sono entrati in azione arrecando uno sfregio al monumento e all’intera comunità. Ci stiamo attivando per cancellare quell’obbrobrio e nel contempo come Amministrazione Comunale sporgeremo denuncia contro ignoti. La speranza è che si individuino in fretta gli autori dello scempio, e che siano esemplarmente puniti per il loro inesistente senso civico e per l’offesa arrecata a tutta Sansepolcro”.

