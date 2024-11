Fiano si prepara: torna l'appassionante corsa dei carretti in discesa

Domenica 24 Novembre ritorna a Fiano, una piccola frazione del comune di Certaldo, l'originale appuntamento con la corsa dei carretti in discesa lungo le vie del paese giunta alla 4° edizione. Una gara dove è protagonista la fantasia dei costruttori dei mezzi e l'abilità e il coraggio dei piloti che si dovranno lanciare in discesa a grande velocità lungo il percorso cittadino.

L'iniziativa promossa dal Rione Le Fonti in collaborazione con la Speeddown Italia, l'associazione che si occupa di gestire e coordinare le attività di queste singolari competizioni, ha lo scopo di riscoprire l'antico gioco di strada dei carrettini con i cuscinetti a sfere che è stato uno dei principali divertimenti dei ragazzini del dopoguerra sino agli anni ’70

Il tracciato di gara è lungo 300 metri con una pendenza media del 6,8% , si sviluppa in gran parte su Via degli Olivi dove è situata la partenza , sfruttando anche la parte del parcheggio per poi concludersi in via delle Fonti dopo un'impegnativa curva a 90° gradi. Il programma prevede 6 discese cronometrate, alle ore 10.00 la discesa di ricognizione, poi alle ore 11.00 la 1° discesa di gara e alle 12.00 la 2° discesa di gara, ci sarà una sosta per la pausa pranzo per poi riprendere le discese alle ore 14.30 con la 3° di gara e poi a seguire alle ore 15.30 la 4° discesa di gara e alle ore 16.30 l'ultima manche.

A seguire si terrà la premiazione presso i giardini in Via degli Olivi.

La classifica verrà stilata prendendo in esame la somma delle 2 migliori prestazioni cronometriche sulle 5 discese di gara di ciascun pilota.

Le adesioni hanno fatto registrare il tutto esaurito, 80 gli iscritti previsti per questa edizione, una cifra record, molto superiore all'edizione del 2023 quando furono 62 i partecipanti.

Fra gli iscritti risultano 5 minorenni e 5 ragazze.

Partecipazione che annovera partecipanti da tutto il comprensorio valdesano-empolese oltre che da Certaldo, vi sono infatti piloti provenienti da Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Gambassi Terme, Castelfiorentino, Cerreto Guidi e Martignana.

I piloti locali gareggeranno con carrettini con ruote a cuscinetti aventi di dimensioni di lunghezza 200 cm, larghezza 130 cm, con ruote a cuscinetti di 130 mm, peso max. 50 kg, materiale di costruzione libero.

Mentre i piloti esterni (vi sono piloti iscritti provenienti da varie zone della Toscana e anche da fuori Regione) gareggieranno con altre tipologie di mezzi gravitazionali riconosciuti dalla Speeddown Italia; si va dai carretti con le ruote di gomma ai kart senza motore, dai drift trikes alle gravity bike ecc. Pieni di passione e di fermento i preparativi da parte del Comitato Organizzatore, con 36 volontari che saranno impegnati in varie attività: dal presidio del percorso come commissari, ai contatti radio nei punti focali del tracciato, al personale che si occuperà della risalita dei carretti dall'arrivo alla partenza, al servizio di ristorazione.

Saranno utilizzate 120 le balle di paglia e 18 le transenne per la messa in sicurezza le percorso.I piloti nelle discese di gara scenderanno ad un intervallo di 30 secondi uno dall'altro.

