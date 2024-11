A Firenze regalati 2.400 pasti ai bisognosi grazie a Musica Diffusa

2.415 sono stati i pasti caldi offerti alle mense cittadine grazie all’organizzazione di Musica Diffusa, la rassegna musicale della Fondazione ORT che unisce cultura e solidarietà e che, dal primo ottobre al 16 novembre ha portato la musica in luoghi insoliti, per sostenere realtà del territorio che offrono un aiuto concreto a chi ha bisogno, come Fondazione Solidarietà Caritas. Partner dell’iniziativa sono stati anche Fondazione Montedomini, Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, Certosa di Firenze e Cesvot.

Ai 9 concerti a ingresso libero su prenotazione - inseriti nel cartellone “Autunno fiorentino” 2024 del Comune di Firenze e finanziato dal Ministero della Cultura - hanno partecipato gratuitamente da 3.460 spettatori che, nell'occasione, hanno sostenuto Fondazione Solidarietà Caritas donando 12.073 euro. Le donazioni si sono tradotte in oltre 2.000 pranzi offerti per i più bisognosi.

Due appuntamenti della rassegna si sono svolti in strutture gestite da Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze: la Casa della Carità di Via Arcangelo Corelli ha ospitato il 6 ottobre il concerto dedicato alla musica di Astor Piazzolla eseguita dagli Ottoni e Percussioni dell'ORT, mentre il 10 novembre il quintetto d'archi Open Strings Quintet ha animato l'Istituto Principe Abamelek al Galluzzo con il programma "Il '900 Classic/Rock”.

“Ringraziamo le tante persone che hanno assistito ai concerti e che hanno permesso di donare tanti pasti alle persone più fragili. La solidarietà e la musica hanno un linguaggio universale che si traduce in vicinanza a coloro che hanno più bisogno” afferma Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze.

