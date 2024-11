Passeggiata in rosa sulla nuova pista ciclabile da Sovigliana a Petroio

Sull’onda lunga dell’Ottobre Rosa, che ha visto lo scorso mese Vinci impegnata insieme al Centro Studi Discipline Orientali nell’evento del palasport a Sovigliana, è in programma, il prossimo sabato 23 ottobre la Passeggiata in Rosa, organizzata dal Comune di Vinci insieme alle donne di Astro Onlus, con partenza alle 10.30 da Piazza dell’Unità d’Italia, davanti allo skatepark di Sovigliana, e arrivo a Petroio.

La Passeggiata in Rosa è l’occasione per inaugurare anche il terzo lotto della pista ciclabile che da Sovigliana porta al centro sportivo di Petroio, lungo Via Leonardo da Vinci.

I 3 km della pista vengono così portati a compimento, con un costo complessivo di poco più di 2 milioni di euro, finanziati tramite l'accesso al bando per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie (il I lotto), le risorse messe a disposizione in collaborazione fra Comune di Vinci e Città Metropolitana (il II lotto) e l'accesso alle risorse del PNRR, necessarie per il completamento del terzo e ultimo lotto.

“Con la realizzazione del terzo lotto della pista ciclabile adesso avremo un percorso sicuro e che favorisce la mobilità sostenibile dalla stazione di Empoli fino alla zona sportiva di Petroio. È un intervento importante per la viabilità – ha commentato Daniele Vanni, sindaco di Vinci – che siamo orgogliosi di inaugurare durante l'iniziativa di Astro, visto che da molti anni è un'associazione punto di riferimento del nostro territorio per la lotta ai tumori”.

Il Comune di Vinci aderisce anche con questa iniziativa a ‘Ottobre Rosa – Prevenire per sconfiggere’, il cartellone di eventi promosso dai Comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore, su iniziativa di A.S.T.R.O. onlus, associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia, realizzati in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e i Comuni del Valdarno. Al centro della kermesse sensibilizzazione, conoscenza, informazione, ricerca, diagnosi precoce dei tumori al seno.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

