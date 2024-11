Voci, immagini e azioni contro la violenza sulle donne: l'evento a Stibbio

I volontari e le volontarie del circolo Giuseppe Monti di Stibbio (frazione del comune di San Miniato), da anni attivi nella promozione sociale e culturale, hanno dato vita a un’importante iniziativa che avrà luogo Domenica 24 Novembre, in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L’evento, dal titolo “, , : , , ”, si articolerà in vari momenti organizzati con la partecipazione dell’associazione politica Filo Rosso di San Miniato e l’associazione culturale fotografica Ikonica di Roma. Al contrario del titolo pirandelliano che esplora la solitudine e la frammentazione dell’identità, il titolo dell’evento esprime unità, solidarietà e un’identità collettiva fondata su un valore condiviso. Una non come individuo isolato, ma come ogni singola storia, che merita di essere ascoltata e riconosciuta. Nessuna non come annullamento dell'identità, ma come imperativo etico: nessuna donna deve più subire violenza. È un richiamo alla responsabilità collettiva di eliminare la violenza di genere, rendendo il "nessuna" un obiettivo da raggiungere e mantenere. Centomila non come frammentazione dell'identità, ma come il potere delle voci che si uniscono per combattere la violenza, in un coro di protesta e resistenza, che non può essere ignorato. In questo caso “Una, Nessuna, Centomila” non simboleggia la perdita di sé, ma al contrario la forza che deriva dall'essere insieme, nella condivisione di un impegno e di un ideale.

Di seguito il programma completo:

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Ore 12.30 | PRANZO DI RACCOLTA FONDI In favore dell’associazione Frida - donne che sostengono donne associazione di promozione sociale nata nel 2008 nel comune di San Miniato (PI) con l’obiettivo di far emergere, prevenire e contrastare la violenza contro le donne.

Ore 15.00 | LA CULTURA DELLA VIOLENZA IN ITALIA : uno sguardo storico-antropologico Intervento a cura dell’associazione politica FiloRosso. Intervengono:

- Enrica Asquer, professoressa presso l’Università di Genova, specializzata in storia della famiglia, genere e consumi nella società contemporanea europea.

- Chiara Fantozzi, borsista Marie Skłodowska-Curie Global Fellow presso l’Università di Pisa, ha conseguito il dottorato in storia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.

- Caterina Di Pasquale, ricercatrice in antropologia culturale presso l’Università di Pisa e co-direttrice della rivista “Studi Culturali”.

Moderano Benedetta Chesi e Giulia Benvenuti dell’associazione politica FiloRosso

Ore 16.30 | SEI BELLA DA MORIRE Presentazione della mostra a cura dell’associazione Ikonica associazione culturale fotografica di Roma, nata dal desiderio di condividere e divulgare la passione ed il talento per la fotografia. La loro mostra itinerante, “Sei bella da morire”, denuncia la violenza, rompe il silenzio che schiaccia le vittime e sensibilizza su un dramma sociale e culturale

ORE 19.00 | APERICENA POPOLARE La giornata si chiuderà con un minuto di rumore collettivo, come gesto di rottura del silenzio che circonda spesso la violenza di genere, per fare sentire la nostra voce in solidarietà e protesta.

