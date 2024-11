Vento forte, disagi in Toscana: alberi caduti, chiuso il porto a Livorno

Vento forte in Toscana, in alcuni casi fortissimo. Sono molti i disagi in tutta la Regione, specie sulla costa, c'è anche qualche danno ma per ora minore e limitato.

Partiamo proprio dal mare, da Livorno. Eugenio Giani segnala: "Raffiche fino a 126 km/h alla Gorgona, 80-90 km/h sul litorale centrale, oltre i 100-110 km/h sui rilievi. Onde fino a 8 metri alla Gorgona, 5 metri al Gombo, Pisa."

Nelle prossime ore "tendenza a rotazione del vento a Maestrale; le raffiche più forti, sempre intorno agli 80-100 km/h, tenderanno a spostarsi fra il basso livornese e l'Isola d'Elba; forti raffiche a 60-80 km/h sulle zone centrali".

A Livorno, con un vento di Libeccio che soffia da stanotte sulla città con 45 nodi di vento e raffiche da stamattina fino a 50, segnalate dall'Avvisatore marittimo, le attività portuali risultano attualmente sospese. Interrotti anche i collegamenti con le isole maggiori.

Stamani i traghetti provenienti da Sardegna e Corsica non sono arrivati a Livorno, annunciando la mancata partenza o il cambio di rotta su altre destinazioni. Cinque navi commerciali che erano ferme in rada hanno lasciato l'ormeggio e si trovano in drifting davanti alla costa. Fermo il traghetto da Capraia. In città sono stati chiusi parchi e cimiteri, oltre a un tratto di lungomare per accumulo di detriti.

A Marina di Pisa le strade sono state momentaneamente chiuse al traffico per gli effetti della mareggiata conseguente all'allerta meteo arancione per vento forte in corso da stanotte.

Da stanotte sono invece una ventina gli interventi dei vigili del fuoco per piccoli danni procurati dal vento in diverse zone del Pisano. In particolare i pompieri "sono intervenuti nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Calci, Calcinaia, Pontedera, Santa Maria a Monte, Montopoli, San Miniato e Crespina Lorenzana per rimuovere rami pericolanti, alberi su strada e dissesti statici da elementi costruttivi, mettendo in sicurezza i luoghi dell'intervento".

L'allerta era anche nel Fiorentino, specie in Mugello: i vigili del fuoco sono intervenuti alberi caduti su sede stradale, con diverse richieste da evadere e due interventi in corso. In particolare a San Piero a Sieve in località Taiuti, e a Vicchio in località Vezzano.

