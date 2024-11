Abc Solettificio Manetti, prima vittoria casalinga in stagione

Quando più serviva. Esattamente quando, dopo essere arrivati ad un passo dall’abisso, era necessario iniziare a risalire. Una strada che l’Abc Solettificio Manetti questa sera potrebbe aver intrapreso conquistando una vittoria importante come l’aria e facendo esultare, per la prima volta da inizio stagione, il pubblico del PalaBetti. Sul tabellone 71-67 il punteggio finale ai danni del Basket Aretina, con un uomo su tutti a guidare la cavalcata gialloblu: Francesco Falaschi, uscito fuori dal cilindro di coach Manetti e autore di una prestazione superlativa, con 27 punti realizzati e tanta tanta concretezza. Il tutto nella serata in cui, oltre a Scott Nnabuife, anche Giovanni Corbinelli è sceso in panchina soltanto per onor di firma a causa di una fascite plantare. Ma, soprattutto, nella serata in cui l’Abc ha mostrato un’intensità difensiva che non si vedeva da tempo, e i 53 punti subiti nelle prime tre frazioni ne sono la testimonianza.

“Sono molto contento perché abbiamo reagito dopo la partita di Siena – commenta coach Samuele Manetti -, i 67 punti subiti da una squadra organizzata come Arezzo lo testimoniano. Se tutti insieme mettiamo la giusta attenzione siamo capaci di fare buone cose anche in difesa. Forse è stata la prima partita a livello difensivo davvero di categoria, dove ci siamo tuffati sulle palle vaganti, ci siamo aiutati sulle rotazioni e a chiudere l’area. Offensivamente abbiamo provato a passarci di più la palla e abbiamo trovato un Falaschi che sotto le plance ha fatto veramente male. Tutti insieme abbiamo fatto un passettino in più nella costruzione del nostro gioco. Dobbiamo considerare la partita di stasera al di là della vittoria e pensare che questo è il primo passo per costruire un percorso più solido ed organizzato rispetto a quello fatto fino ad oggi”.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Ciano, Gutierrez, Lazzeri, Azzano, Falaschi

Arezzo: Scortica, Toia, Buzzone, Lemmi, Prenga

Buono l’approccio difensivo castellano, che costringe Arezzo a diverse forzature, mentre cinque punti di un monumentale Falaschi inaugurano la sfida fino al 7-0 a firma Lazzeri dopo due giri di lancette. La penetrazione di Scortica apre le ostilità aretine, con gli ospiti che ricuciono con Bischetti (9-8), ma i giochi di prestigio di Falaschi mantengono i gialloblu in saldo controllo. La freddezza di Azzano dalla lunetta vale il 15-9 a metà frazione, mentre Lemmi e Bischetti rompono gli indugi amaranto e convincono coach Manetti a rifugiarsi nel time out sul 15-13. La sfida si sposta sull’arco con il botta e risposta tra Ticciati e Bischetti, preludio al punto a punto che chiude la frazione sul 21-20.

Si riparte con il gioco a due tra Falaschi e Gutierrez, ma la tripla di Prenga vale la prima parità a quota 23 al 12′. Mentre Falaschi punisce a ripetizione viaggiando su percentuali pazzesche (6/6 da due, 3/4 da tre a metà gara), l’Abc rimette la testa avanti e tiene alta l’intensità in difesa toccando la doppia cifra di vantaggio al 16′ (35-25). Un divario che Arezzo ricuce soltanto in parte, con Toia che a fil di sirena manda tutti al riposo lungo sul 36-30.

Dopo diversi attacchi a vuoto da entrambe le parti, la penetrazione al ferro di Gutierrez inaugura la ripresa ma Arezzo si mantiene a stretto contatto con Buzzone (40-37 al 23′). Azzano irrompe in mezzo all’area amaranto timbrando due punti provvidenziali, ma uno scatenato Buzzone ne infila nove in rapida successione per il primo vantaggio aretino: 42-45 al 26′. La risposta castellana arriva puntuale con Gutierrez che prova a ristabilire il controllo gialloblu, ma l’inerzia adesso è tutta nelle mani di Arezzo che prova ad allungare con Toia e Bischetti (46-52 al 28′). Falaschi, uomo della provvidenza castellano, accorcia le distanze, preludio al nuovo sorpasso a firma Rosi che diventa 57-53 con la tripla di Ciano alla terza sirena.

Due splendide bombe di Rosi inaugurano la volata finale, con l’Abc che ritrova la doppia cifra di vantaggio dopo il primo giro di cronometro (63-53). Approfittando dei troppi extra possessi concessi, Toia e Buzzone tengono in scia Arezzo, mentre Kader, lasciato solo sotto le plance, scrive 65-60 al 35′. Coach Manetti ferma il gioco e al rientro dal minuto di sospensione l’esecuzione pulita di Falaschi dalla media distanza prova ad indirizzare la sfida (67-60). Buzzone dalla lunetta, però, è glaciale e ne infila 3/3 tenendo apertissima la sfida. La tripla di Gutierrez infiamma il PalaBetti e scrive 70-63 quando partono gli ultimi 90 secondi, ma Arezzo continua a risorgere come l’araba fenice spinto da Toia e Prenga: 70-67 con 39 secondi da giocare. Si arriva così alla lotteria del fallo sistematico, e con 3 secondi sul cronometro a Gutierrez basta infilarne uno per mettere l’ipoteca.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – BASKET ARETINA 71-67

Abc Solettificio Manetti: Ciano 9, Rosi 9, Lazzeri 4, Ticciati 3, Corbinelli ne, Viviani ne, Marchetti ne, Falaschi 27, Azzano 4, Nnabuife ne, Cantini, Gutierrez 15. All. Manetti. Ass. Guerriero, Ciampolini.

Stats totali: 14/33 (42%) da due, 11/19 (58%) da tre, 10/21 (48%) ai liberi, 36 rimbalzi (9 off, 27 dif), 15 assist.

Basket Aretina: Scortica 2, Toia 13, Iannicelli, Buzzone 16, Lemmi 4, Prenga 12, Vagnuzzi, Kader 4, Terrosi, Bischetti 16. All. Fioravanti. Ass. Liberto.

Stats totali: 14/31 (45%) da due, 7/27 (26%) da tre, 18/23 (78%) ai liberi, 30 rimbalzi (8 off, 22 dif), 9 assist.

Parziali: 21-20, 36-30 (15-10), 57-53 (21-23), 71-67 (14-14)

Arbitri: Cirinei di Pisa, Parigi di Firenze.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

