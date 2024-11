Accordo tra le Pubbliche assistenze di Fucecchio e Pontedera

Sabato 16 novembre, presso la Pubblica Assistenza di Fucecchio i presidenti Luigi Checchi e Maria Grazia Marchetti (Pubblica Assistenza di Pontedera) hanno siglato un importante accordo che permette alle due Associazioni di consolidare un rapporto preesistente. D’ora in poi, i soci della PA di Fucecchio potranno beneficiare di importanti scontistiche sulle prestazioni offerte dal centro di radiodiagnostica della Fondazione Pubblica Assistenza di Pontedera. “La nostra associazione – spiega Marchetti – a gennaio di quest’anno ha aperto un centro dedicato alla diagnostica per immagini tra cui RMN, TAC, radiografie, ecografie, eco-doppler. In linea con l'etica e lo spirito mutualistico che contraddistingue le nostre Associazioni, le tariffe delle prestazioni rimangono vicine a quelle delle Strutture Pubbliche. Il Presidente Luigi Checchi ha commentato: “E’ un sodalizio importante che consente ai nostri soci di accedere a prestazioni sanitarie in un centro all’avanguardia. Soddisfazione anche nell'essere la prima Associazione della provincia fiorentina a siglare un accordo del genere. E' senz'altro la dimostrazione di quello che rappresenta il movimento ANPAS: solidarietà, collaborazione e innovazione”.

Fonte: Ufficio stampa

