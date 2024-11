"Alberi per il futuro", piantumazione anche a Empoli con il Movimento 5 Stelle

Alberi per il futuro, iniziativa nata nel 2015 tra l’Emilia-Romagna e la Lombardia, è un momento comunitario di aggregazione e sensibilizzazione ambientale e di cittadinanza attiva che il MoVimento 5 Stelle si impegna a promuovere ogni anno. Il Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa, partecipa a questa importante iniziativa partendo con la prima piantumazione di un Nespolo a Empoli, pianta che necessita di essere posata solo dopo diversi giorni di sole e per questo motivo sarà indicata a breve una nuova data dell’evento, in attesa del riposo delle piogge.

In questa epoca così minacciata dal cambiamento climatico, piantare alberi aiuta a migliorare la qualità dell’aria, a contrastare le ondate di calore e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. La nostra futura piantumazione sarà l’occasione per festeggiare la Giornata nazionale degli alberi, che ricorre il 21 novembre, per ritrovarsi insieme e creare nuove oasi verdi, rimboschire o semplicemente piantare e donare un albero a una scuola, a un centro anziani o a una strada delle nostre città. Già lo scorso anno il Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa, proprio in occasione di questa data si è dedicato alla piantumazione, prima tra tutte quella di due alberelli nel Comune di Castelfiorentino. Presto comunicheremo la nuova data per la nostra prossima piantumazione a Empoli, appena le condizioni meteo ce lo consentiranno. Vi aspettiamo!

Fonte: Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa

