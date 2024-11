Donne Insieme Valdelsa, un podcast e un libro per riconoscere la violenza di genere

L’obbiettivo è chiaro: parlare delle donne da vive. Per farlo l’Associazione Donne Insieme Valdelsa ha deciso di traghettare la campagna di sensibilizzazione nata dal crowdfunding Insieme fuori dalla violenza in uno strumento permanente, affinché le vittime di violenza e chi gli sta vicino, possano porsi le domande corrette e sapere come a chi chiedere aiuto per salvare sé stesse e i propri figli.

Nascono così 2 strumenti smart, adatti anche alle più giovani: un podcast con puntate di massimo 8 minuti affinché le donne possano ascoltarlo lontano dal maltrattante e un libro tascabile adatto ad essere nascosto ovunque, disponibile anche in formato e-book e condivisibile con semplice messaggio via whatsapp.

Insieme fuori dalla violenza: il Podcast

Disponibile su Spotify e Amazon Music

e 8 Episodi in onda dal 21 novembre 2024 all’8 marzo 2025: 8 interviste a esperte di violenza di genere che spiegano come riconoscere la violenza e come uscirne (in allegato il piano editoriale)

Ogni puntata ha una durata di circa 8 minuti , il tempo di accompagnare i figli a scuola, andare al lavoro, fare una piccola spesa

Insieme fuori dalla violenza: il LIBRO

Il libro è un estratto delle interviste raccolte nel podcast omonimo

Il formato ebook è pubblicato gratuitamente sul sito di Donne Insieme Valdelsa sulla pagina dedicata “EBOOK” (donneinsiemevaldelsa.blogspot.com)

per garantirne una diffusione rapida e discreta Il formato cartaceo è tascabile , per essere portato (e nascosto) ovunque

, per essere portato (e nascosto) ovunque Protagonista del libro è la donna con i suoi bambini della storica locandina dell’Associazione, già protagonista della grafica del crowdfunding, realizzata dall’artista Sara Flori. Flori per questo progetto ha realizzato delle illustrazioni che rappresentano la donna e i suoi bambini nel percorso di uscita dalla violenza lungo i capitoli del libro: lo scopo è che il libro sia uno strumento semplice, utile, e soprattutto un messaggio di speranza

Autrice Podcast e libro: Barbara Amoroso Donatti

Copertina e illustrazioni: Sara Flori

Progetto grafico: Valentina Sanesi

Podcast realizzato da: SiRacconta Podcasting

Dove trovare il libro

Parte del ricavato del libro viene devoluto all’associazione Donne Insieme Valdelsa

Il libro è in vendita presso le librerie La Martinella di Colle val d’Elsa e alla Illustrolibreria Dalet a San Gimignano

Si possono richiedere le copie scrivendo a comunicazionedive@gmail.com

Formato ebook: sul sito donneinsiemevaldelsa.blogspot.com alla pagina dedicata

Gli interventi in conferenza stampa

La presidente di Donne Insieme Valdelsa, Caterina Suchan commentando il nuovo progetto, ha ringraziato la Fondazione il Cuore si scioglie e le sezioni soci Unicoop Firenze di Poggibonsi e Colle val d’Elsa per la raccolta fondi degli scorsi mesi, che ha permesso di realizzare oltre alla campagna di sensibilizzazione, un corso di formazione e aggiornare il sistema privacy del Centro Antiviolenza.

La vicepresidente Elena Pullara ha invece fatto il punto sui numeri del 2024: 73 nuovi accessi (al 21 novembre), ovvero donne della Valdelsa che si sono rivolte al CAV per chiedere aiuto, di cui 16 negli ultimi 45 giorni. La maggior parte sono italiane e occupate. Nel 2024 un picco anche negli accessi di minori, un tema che la dott.ssa Pullara ha letto come una positiva presa di consapevolezza dei più giovani, che non hanno più voglia di affrontare in solitudine, silenzio e con vergogna l’aver subito molestie.

Gli eventi verso il 25 novembre

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Partecipazione di Donne Insieme Valdelsa allo spettacolo del 23 novembre a cura di Selena Italy, Libere di Volare, contro la tratta delle donne Teatro del Popolo ore 16:30 (Colle val d’Elsa): l’associazione sarà presente come segno di sorellanza verso tutte le donne del mondo vittime di ogni tipo di violenza

24 novembre ore 9:00, Camminata contro la violenza sulle donne - partenza dal campo sportivo D. Smorti (Virtus, Poggibonsi)

25 novembre ore 11:00, Insieme fuori dalla violenza, Contrastiamo la violenza imparando a riconoscerla: incontro con gli studenti dell’Istituto I.I.S. Roncalli – a cura della sezione Soci Coop.fi Poggibonsi (presso la loro sede in via Trento, quarto piano)

25 novembre ore 17:30, Contro la violenza facciamo squadra: manifestazione in collaborazione con Associazione Via Maestra CCN e UPP (via della Repubblica a Piazza Cavour, Poggibonsi)

Scaffale Tematico (Biblioteca Comunale Gaetano Pieraccini, Poggibonsi): raccolta libri a tema per adulti e bambini

25 novembre ore 18:00, Pills #3: Come esco da una relazione violenta?

A cura di Donne Insieme Valdelsa Teatro del Popolo ore 18:00 (Colle val d’Elsa) nell’ambito della quale verranno presentati pubblicamente Podcast e libro. Alle 19 Nicolò Giovenco, in arte Cody, giovane cantautore, presenta in anteprima assoluta Disumano: dal femminicidio di Giulia Cecchettin una canzone per far riflettere gli uomini

“Nonostante fosse l’ennesimo caso di femminicidio, l’ho vissuto in maniera particolare. Probabilmente perché trattava di miei coetanei, mi sono sentito vittima. Non mi capacito di come un ragazzo così giovane possa commettere un crimine così vecchio.

Ho un messaggio da dire a tutti gli ‘uomini’, se così si possono chiamare, che si sentono tirati in causa… ‘non stai solo maltrattando una donna, stai sputando in faccia a tutti i bravi uomini del mondo, vergogna’”.

Ore 19:00 al Cinema Teatro Politeama (Poggibonsi): proiezione del film La Testimone di Nader Saeivar

di Nader Saeivar Ore 20.00 Teatro del Popolo (Colle val d’Elsa) MARIPOSAS – azione teatro collettiva a cura di Theatrikos

Ore 21:30 Teatro del Popolo (Colle val d’Elsa): proiezione film “She Said” di Maria Schrader

Gli eventi del 25 novembre al Teatro del Popolo sono inseriti nella serata organizzata dal Comune di Colle val d’Elsa in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

