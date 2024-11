Anche Empoli partecipa alla marcia mondiale per la pace. Il comitato Empoli per la pace ha infatti aderito alla terza edizione di questa iniziativa che ha come obiettivo quello di denunciare la pericolosa situazione mondiale caratterizzata da conflitti crescenti, creare coscienza, valorizzare le azioni positive, dare voce alle nuove generazioni e alla cultura della nonviolenza.

La marcia è iniziata a San José de Costa Rica lo scorso 2 ottobre 2024 ed attraverserà i cinque continenti per concludersi il prossimo 5 gennaio laddove è partita. In Italia il passaggio è previsto proprio in questa settimana ed in particolare a Empoli domenica prossima, 24 novembre. Alle 17.30, presso la tenda della pace in piazza della Vittoria, si terrà un flash-mob a cui tutti sono invitati a partecipare.

Fonte: Comitato Empoli per la Pace

