Festa dell'Albero a Campi con gli alunni dell’Istituto Comprensivo La Pira

Oggi, le scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Giorgio La Pira hanno celebrato la Festa dell'Albero con la partecipazione della Vicesindaca Federica Petti, della Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Piscitelli e della dott.ssa Monica Pierattelli. Quest’ultima ha ricordato il marito Roberto Vassanelli, che nel 2004 portò per la prima volta questa straordinaria ricorrenza a Firenze. La giornata è stata arricchita dalla piantumazione di tre alberi, un gesto simbolico e concreto per sensibilizzare le giovani generazioni sul rispetto per la natura e la tutela dell’ambiente.

"Ringrazio l'Istituto Comprensivo La Pira e le insegnanti che ci hanno permesso di celebrare questa giornata così importante insieme ai bambini e alle bambine. - ha dichiarato la Vice Sindaca Federica Petti - La piantumazione di questi tre alberi è un gesto che crescerà nel tempo grazie alla cura delle nuove generazioni. Come Amministrazione, crediamo che i giovani possano insegnarci il rispetto per l'ambiente e la natura. È nostro compito creare politiche che tutelino l'ecosistema e il futuro delle prossime generazioni, come sancito dall’articolo 9 della Costituzione. Perché, come ci ricordava Greta Thunberg, i ragazzi e le ragazze ci osservano, e spetta a noi dare l’esempio."

"È difficile esprimere l’emozione di quanto accaduto oggi - ha dichiarato la Dott.ssa. Monica Pierattelli - Un grazie di cuore alle insegnanti per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno con i bambini, in una fase cruciale della loro crescita. Un abbraccio speciale ai piccoli che hanno partecipato a questa iniziativa così significativa."

Il protagonista della giornata è stato il Ginkgo Biloba, scelto per il suo valore simbolico. Con i suoi centinaia di milioni di anni di storia, è l’albero più antico del mondo, capace di resistere persino a eventi devastanti come le bombe nucleari.

"Ringrazio l’Amministrazione Comunale e tutto il corpo docente per aver organizzato questa iniziativa fondamentale. - ha concluso la La Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Piscitelli - La scuola si impegna a educare le giovani generazioni al rispetto del patrimonio naturale. Invito gli alunni e le alunne a riflettere sull’importanza degli alberi per la vita sul nostro pianeta." Un evento che ha lasciato un segno profondo nei cuori di grandi e piccoli, dimostrando come la sinergia tra istituzioni e scuole possa diventare il motore per un futuro più consapevole e sostenibile.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Stampa

