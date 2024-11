Furto dall'auto del segretario Pd Mazzantini, borsa recuperata da una cittadina: "La forza della correttezza"

Disavventura per il segretario del Pd Empolese Valdelsa, Jacopo Mazzantini, vittima del furto della propria borsa di lavoro asportata da ignoti dalla propria auto, a seguito di un vetro mandato in frantumi. A raccontare la vicenda, a lieto fine con l'intervento di una cittadina, è lo stesso segretario tramite facebook. Danneggiato il vetro della macchina e scomparsa la borsa, "che ovviamente non era piena d’oro ma di carte avvocatesche" racconta Mazzantini nel suo post, "accortisi della deludente refurtiva, hanno abbandonato il bottino alla chiesa di Fontanella".

Jacopo Mazzantini con la signora Tiziana Innocenti Alessi (foto da facebook)

"Questo l'antefatto, non meritevole di un post - scrive ancora il segretario - se non fosse per il gesto della signora Tiziana Innocenti Alessi che stamani mi ha cercato e contattato su Facebook per dirmi di aver trovato il tutto e volermelo consegnare". E così è stato, e la cittadina "ha rifiutato perfino un piccolo segno economico di gratitudine. Perché per quanto facciano meno rumore, la maggioranza delle persone che ci circonda vive questo mondo pensandosi parte di qualcosa di collettivo, comportandosi bene e facendolo per sé, prima ancora che per gli altri, perché non c’è gratificazione migliore di quella di potersi guardare allo specchio senza imbarazzo.

Grazie di cuore a Tiziana, - conclude Jacopo Mazzantini - non solo e non tanto per la borsa, ma anche e soprattutto perché mi ha confermato quanta più forza trasmetta la correttezza rispetto alle misere bassezze ormai del tutto sdoganate dai media dominanti e da una certa vulgata".

Sentita la signora Tiziana, che ha ritrovato la borsa in strada, ha commentato: "Spesso sentiamo solo notizie brutte, a volte bisogna incoraggiare le notizie buone. La gente non è solo cattiva, c'è anche qualcuno che si preoccupa un po' dell'altro, per quello che capita ogni giorno. Se si può, nel proprio piccolo, non bisogna voltarsi dall'altra parte".

