Peccioli riceve a Milano il premio Etico Ethical Award

Dalla vittoria del Borgo dei Borghi al riconoscimento come Borgo più amato d’Italia. Sono solo due dei risultati che hanno reso il 2024 del Comune di Peccioli ricco di soddisfazioni. A Milano, nel corso del Festival dell’Etica nella sede dell’ADI Design Museum, il sindaco Renzo Macelloni riceverà da Sergio Costa, presidente dell’Associazione Culturale Plana da lui fondata nel 1977, un altro prestigioso premio. A Peccioli, infatti, è stato assegnato il 7° Etico Ethical Award, riconoscimento assegnato da una giuria selezionata agli enti che indirizzano la propria attività allo sviluppo di progetti per il riconoscimento e l’innovazione dei luoghi, della storia e delle identità culturali nell’ottica e nello spirito dei valori etici.

Il comitato di selezione è composto da Umberto Cabini, Giorgio Caporaso, Fabrizio Citton, Matteo Colombo, Gabriella Del Signore, Massimiliano Della Monaca, Furio Ferri, Sarah Gabaglio, Rosanna La Malfa, Paolo Maestroni, Simone Montanaro, Alessandro Novelli, Mauro Olivieri, Elisabetta Ripamonti, Francesco Schianchi, Alex Terzariol e Alessandro Zamperetti.

«Il tema dell’etica in rapporto con l’ambiente e i nostri territori è un punto saliente per la valorizzazione del nostro benessere – spiega il presidente dell’Associazione Culturale Plana, Sergio Costa nel descrivere il riconoscimento e l’evento legato al progetto etico -. Oggi è più che mai sentito e urgente se osserviamo il rapido incremento della popolazione e allungamento della vita del nostro pianeta».

Nelle motivazioni che, nel dettaglio, hanno portato il comitato a scegliere Peccioli per il premio, si sottolinea come «il sindaco Renzo Macelloni, con il suo lavoro si è distinto per aver risanato la vecchia discarica e trovato un modo sostenibile e produttivo per smaltire e gestire i rifiuti. Ora a Peccioli la spazzatura viene utilizzata per produrre energia pulita, per realizzare opere e infrastrutture utili alla comunità. E i proventi della Belvedere spa, che gestisce l’impianto, sono stati reinvestiti in nuove tecnologie che rientrano a pieno titolo in un piano di economia circolare».

Macelloni sarà premiato insieme a Ugo La Pietra, artista italiano con un ruolo determinante nel design internazionale. L’evento, come detto, è fissato il 21 novembre all’ADI Design Museum di Milano, uno spazio dove sono racchiusi i tesori dei più grandi designer italiani.

Fonte: Comune di Peccioli

