Pistoia Città del Natale: inizia la festa

Luci, musica, attrazioni, creature fantastiche e divertimento: al via il 23 novembre Pistoia Città del Natale.

Alle 17, in una piazza del Duomo animata con videomapping natalizie, il sindaco Alessandro Tomasi accenderà l'Albero di Natale. Ad allietare la festa ci saranno il concerto “I Grilli sotto l'albero” del coro I Grilli Cantanti diretto da Lucia Innocenti Caramelli e il concerto “È magia il Natale” di Banda Zenzero e Tempo Futuro. Il programma è stato presentato oggi in una conferenza stampa al Media Center Sassoli in Consiglio regionale

“Desidero ringraziare il comune di Pistoia per le numerose iniziative messe in campo per festeggiare il Natale - ha detto Diego Petrucci consigliere regionale segretario dell’Ufficio di Presidenza – e accompagnare un momento fortemente identitario e che riscopre le nostre più autentiche tradizioni. Il Natale è anche un momento importante per molte attività commerciali, soprattutto quelle più piccole e di prossimità, che in questi giorni possono trovare un momento di maggiore affluenza che gli consentono di ottenere risultati economici più incoraggianti. La permanenza dei negozi locali nelle nostre città è fondamentale per con conservare le nostre tradizioni e le nostre peculiarità. Anche l’impegno di festeggiare la festa della Befana in modo così importante rientra pienamente nella tradizione della Toscana e della città di Pistoia.”

“Pistoia si illumina e si anima grazie alle tante proposte in calendario fino alla Befana, che arricchiscono la bellezza della città - dice Gabriele Sgueglia assessore alle Attività produttive - e sarà possibile camminare lentamente per le strade e le piazze cittadine per ritrovare quel senso di meraviglia, quello spirito di condivisione, quella voglia di stare insieme e di godere delle piccole cose che è parte del Natale. Le attrazioni principali sono la casa di Babbo Natale, il mercatino di Natale, il Bosco Incantato, la pista di pattinaggio e oltre 50 eventi a tema musicale, con particolare attenzione al Blues, per culminare con gli eventi del Capodanno e della Befana in piazza del Duomo.”

“Ci aspettiamo una grande affluenza di persone per un programma molto ricco – ha detto Alessandro Sabella assessore al Turismo e alle Tradizioni – che va dalle iniziative commerciali a quelle culturali e musicali. Si termina il 6 gennaio con l’evento più partecipato quello legato alla Befana che vedrà la consegna di 2.500 calze ai bambini della nostra città.”

Il pomeriggio del 23 novembre sarà animato dal concerto dei Vocal Blue Trains (dalle 18), un gruppo vocale di 34 cantanti e musicisti che spazia tra gospel e moderne sonorità, dalla musica itinerante della Magicaboola Brass band (dalle 16), una delle migliori marching band italiane propone contaminazioni tra jazz, blues, ska, hip hop, funk. Ad accompagnare i cittadini e i turisti per le strade cittadine ci saranno le Farfalle luminose su trampoli, principesse e creature fantastiche e Minnie, Paperino, Topolino e dei fantastici personaggi dei cartoons (dalle 16). Nello stesso giorno apriranno anche le attrazioni natalizie. Nella Casa di Babbo Natale, allestita nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale, i più piccoli potranno fare un viaggio, guidato da animatori e arricchito con dispositivi multimediali innovativi, attraverso paesaggi artici e boschi innevati, assistere a spettacoli, vedere gli Elfi al lavoro nel loro laboratorio, spedire la propria letterina nell'ufficio postale o consegnarla direttamente a Santa Claus.

In piazza dello Spirito Santo sarà allestito il Mercatino natalizio: nelle casette di legno i visitatori potranno trovare regali artigianali, decorazioni natalizie, souvenir, piccoli oggetti regalo, creazione fatte a mano, prodotti tipici enogastronomici e specialità culinarie. Quest'anno sarà arricchito da una nuova versione del Bosco Incantato, grazie al contributo di Giorgio Tesi Group. Piazza San Francesco invece si trasformerà in un'allegra pista di pattinaggio su ghiaccio.

Sempre il 23 novembre al Polo Culturale Puccini Gatteschi negli orari di apertura prenderà il via il laboratorio per adulti L'albelibro, addobbo dell'albero di Natale con dono e scambio libri. Nel pomeriggio in Palazzo de’ Rossi la curatrice racconterà la mostra In visita / Maria Lai, mentre alla Biblioteca San Giorgio si terrà la lettura per bambini La mamma di Neandertal: una donna di altri tempi (editoriale scienza, 2024) con Irene Biemmi e Sandro Natalini. La sera (replica il 24 novembre) al Teatro Manzoni andrà in scena La Locandiera di Carlo Goldoni, per la regia Antonio Latella, con Sonia Bergamasco.

Tutta la città fino al giorno della Befana sarà addobbata a festa con luminarie, alberi di Natale e presepi e animata da eventi culturali e iniziative: letture, concerti, spettacoli di teatro e danza, musica itinerante, giochi, visite guidate alle mostre, mercatini artigianali a tema e una versione invernale del Pistoia Blues Festival, “Magia di Natale” organizzata dall'associazione Blues'in.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

