Virgilio e Pontormo promossi: i 'voti' di Eduscopio premiano le scuole dell'Empolese Valdelsa

Ottimi voti per il Virgilio di Empoli, bene anche il Pontormo: stavolta le scuole non danno i voti, ma li prendono. Attraverso i dati forniti dall'annuale report di Eduscopio, un progetto realizzato dall'associazione Giovanni Agnelli, siamo riusciti a stilare una lista dei migliori istituti di secondo grando nell'Empolese Valdelsa.

Eduscopio è un progetto che aiuta studenti e famiglie a scegliere la scuola superiore più adatta alle proprie ambizioni. Attraverso un portale gratuito e facilmente accessibile, Eduscopio fornisce un'analisi dettagliata delle scuole italiane, misurando la loro capacità di preparare gli studenti per l’università o il mondo del lavoro.

Per valutare le scuole, Eduscopio si basa su dati concreti, raccolti a livello nazionale. Quando si tratta di scuole orientate agli studi universitari, il portale analizza le performance degli ex studenti durante il primo anno accademico. Due indicatori principali vengono utilizzati: la media dei voti universitari ponderata per i crediti formativi, che misura la qualità dei risultati ottenuti, e la percentuale di crediti formativi acquisiti, che riflette la velocità con cui gli studenti completano il carico di lavoro previsto.

Questi parametri vengono combinati nell'Indice FGA, un sistema di valutazione che assegna uguale peso (50-50) a entrambi. Questo approccio bilanciato permette di valutare non solo l'efficienza degli studenti nel superare gli esami, ma anche la loro preparazione complessiva.

Il portale include anche analisi dedicate alle scuole che preparano direttamente al lavoro, valutate sulla base dei tassi di occupazione degli ex diplomati.

Con il suo metodo rigoroso e basato su dati reali, Eduscopio è diventato un punto di riferimento per chi deve orientarsi in una scelta cruciale. Non si limita a fornire classifiche, ma offre uno strumento per riflettere sul ruolo delle scuole nel costruire il futuro degli studenti.

LICEO CLASSICO

Per quanto riguarda il Liceo classico, il primato assoluto nell'Empolese Valdelsa va al Liceo Classico Virgilio di Empoli. Il Virgilio ottiene un indice FGA pari a 80.57 con una media dei voti pari a 27.94.

LICEO SCIENTIFICO

Per quanto riguarda i Licei Scientifici, al primo posto troviamo il Liceo Scientifico Pontormo di Empoli, che ottiene un indice FGA di 80.97, con una media dei voti universitari pari a 78.4. Al secondo posto del 'podio' troviamo l'Arturo Checchi di Fucecchio con un indice FGA di 76.79 ed una media dei voti che si assesta sul 82.8. Il terzo gradino del podio se lo aggiudica il Guglielmo Marconi di San Miniato con un indice FGA di 83.4 ed un voto medio universitario di 72.9.

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

Il liceo scientifico di scienze applicate che nella zona dell'Empolese Valdelsa spicca tra tutti i concorrenti, con un tasso FGA di 80.32 e una media voti di 27.12 è il Liceo Pontormo di Empoli. Dietro segue il Liceo Scientifico Marconi che per l'insegnamento di scienze applicate ottiene un indice FGA di 65.26, con una media voto di 25.03.

LICEO SCIENZE UMANE E SCIENZE UMANE-ECONOMICOSOCIALE

Per quanto riguarda i Licei di Scienze Umane al primo posto troviamo il Liceo Pontormo di Empoli, con un punteggio FGA di 60.97 e una media voti di 24.71.

Sempre il Pontormo ottiene la valutazione più alta, 58.44 FGA, per quanto riguarda il Liceo di Scienze Umane-Economicosociale. Al liceo Pontormo segue il Marconi che totalizza un punteggio di 53.49 secondo l'indice FGA, con una media voti di 24.48.

LICEO LINGUISTICO

È ancora il Liceo Virgilio di Empoli ad aggiudicarsi il primo posto come liceo migliore, questa volta per quanto riguarda il miglior liceo linguistico della zona dell'Empolese Valdelsa. Il Virgilio ottiene un punteggio FGA di 67.37 con una media dei voti del 25.84, seguito dal Istituto Santissima Annunziata sempre di Empoli, che ottiene un indice FGA di 62.04 e una media voti di 25.15.

Ora che abbiamo visto i migliori Licei dell'Empolese Valdelsa, tenuto come metodo di paragone i dati forniti dal progetto eduscopio, andiamo a vedere quali sono invece i migliori istituti tecnici della zona. Per far ciò abbiamo tenuto in considerazione sempre l'indice FGA e la media voti degli esami approvati all'università.

ISTITUTO TECNICO-ECONOMICO

Per quanto riguarda il miglior istituto tecnico-economico, ad aggiudicarsi il primo posto è il Carlo Cattaneo di San Miniato, che ottiene un indice di 50.51 FGA ed una media voti di 24.14. dietro il Cattaneo troviamo l'Enrico Fermi di Empoli, che totalizza un indice FGA di 49.38 con una media voti di 24.39. Il terzo posto del podio è occupato invece dal Federigo Enriques di Castelfiorentino, che ottiene un indice FGA di 45.38 e una media voti del 23.92

ISTITUTO TECNICO-TECNOLOGICO

Il primo posto per il miglior istituto tecnico e tecnologico è occupato dal Federigo Enriques di Castelfiorentino con il suo punteggio FGA di 54.41 ed una media voti del 24.88. Al secondo posto il Carlo Cattaneo di San Miniato con un indice FGA di 49.72 ed una media voti del 22.87.

Infine al terzo posto troviamo il Ferraris-Brunelleschi che ottiene una valutazione FGA di 45.98 e una media dei voti del 24.38

Antonio Lanzo

