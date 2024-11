Una serata con Shalom a Santa Croce per i bambini del Libano

“Dall’inizio della guerra, un anno fa, l’80% del Libano meridionale è stato distrutto – dichiara padre Damiano Puccini - Tantissimi bambini sono in pericolo, esposti ad attacchi, sfollati dalle loro case e senza poter usufruire del sistema sanitario, sovraccarico e sotto organico. Oltre ai migliaia di morti dei bombardamenti, più di un 1,2 milioni di persone hanno lasciato le loro case, riversandosi nelle aree considerate sicure. I più ‘fortunati’ hanno potuto affittare degli appartamenti, ma la maggior parte vivono nelle scuole, nelle sedi delle associazioni, o anche per strada.”

Padre Damiano Puccini opera da anni per dare sostegno morale e materiale ai tanti profughi che hanno perso tutto e che non hanno di che sfamarsi attraverso l’associazione “Oui pour la vie” composta da volontari libanesi di Damour. L’associazione ha allestito una mensa per i più poveri di ogni appartenenza e per i tanti profughi palestinesi, siriani ed iracheni della comunità. Da anni il Movimento Shalom sostiene i progetti del padre Damiano. La recente guerra con Israele ha aggravato ulteriormente la situazione, divenuta ormai invivibile.

Per loro il Movimento Shalom organizza una serata di sensibilizzazione e di solidarietà. Venerdì 22 novembre alle ore 20,00 ci ritroveremo presso il Centro Parrocchiale Giovanni XXIII di Santa Croce sull'Arno (piazza Matteotti).

Durante la serata, dopo i saluti di don Donato Agostinelli, Proposto di Santa Croce sull’Arno, interverranno don Andrea Pio Cristiani, fondatore del Movimento e Padre Damiano Puccini, sacerdote maronita del clero libanese.

Fonte: Ufficio stampa

