SI Empoli sulle dichiarazioni del Ministro Valditara: "Cultura patriarcale, discriminatoria e razzista"

La Segreteria di Sinistra Italiana 'Mori - Salvadori' Empoli comment duramente le parole del Ministro dell'Istruzione Valditara che in una recente dichiarazione ha definito la "lotta al patriarcato" come una "visione ideologica", e che "i fenomeni di violenza sessuale" sarebbero legati "anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da una immigrazione illegale"

Ecco la nota:

Secondo il Ministro Valditara il patriarcato non esiste, è solo un’ideologia che noi donne ci ostiniamo a combattere. E sarebbe colpa dell’immigrazione illegale se la violenza sulle donne si aggrava? Le parole del Ministro sono intrise di una cultura patriarcale, discriminatoria e razzista ben radicata nella compagine politica di cui è parte: oltre a ridurre le donne ad un genere che soccombe alle decisioni degli uomini, attribuisce tale colpa agli “altri” e cioè agli immigrati. Valditara ignora che il 93,9% dei femminicidi nel 2023 è stato commesso da mano italiana, dati certificati dal Ministero dell’Interno.

Il patriarcato non è un’ideologia, incolpare gli immigrati per tutti i problemi italiani lo è. Valditara ignora tutto questo, ignora la cultura femminista, ignora che la maggior parte delle donne uccise hanno più di 50 anni e una su 5 è stata uccisa dal marito dopo 40 o 50 anni di matrimonio. La sua posizione, insostenibile, viene invece difesa e rafforzata dalla nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che cerca di giustificare le esternazioni di Valditara.

Il Ministro deve chiedere scusa per le sue gravi affermazioni, lo faccia in nome delle donne che nel 2024

sono state uccise dai loro uomini:

Silvana La Rocca - 14 novembre

Sara Centelleghe - 26 ottobre

Aurora Tila - 25 ottobre

Donna di 69 anni - 24 ottobre Flavia Mello Agonigi - 24 ottobre 2

Marina Cavalieri - 24 ottobre

Giovanna Chinnici - 23 ottobre

Camelia Ion - 19 ottobre

Celeste Rita Palmieri - 18 ottobre

Silvia Nowak - 18 ottobre

Laura Frosecchi - 17 ottobre

Patrizia Russo - 16 ottobre

Eleonora Toci - 9 ottobre

Maria Arcangela Turturo - 6 ottobre

Letizia Girolami - 5 ottobre

Maria Campai - 26 settembre

Cesira Bianchet - 26 settembre

Giusi Massetti - 25 settembre

Martina - 25 settembre

Roua Nabi - 24 settembre

Loretta Levrini - 22 settembre

Antonella Lopez - 22 settembre

Andreina Canepa - 21 settembre

Cristina Marini - 19 settembre

Mia - 15 settembre

Maristella Paffarini - 10 settembre

Elisa Scoccia - 10 settembre

Francesca Ferrigno - 9 settembre

Piera Ebe Bertini - 9 settembre

Ana Cristina Correia Duarte - 7 settembre

Daniela Albano - 1 settembre

Grazia Franco - 30 agosto

Giuseppina Rocca - 20 agosto

Anna Lupo - 19 agosto

Waltraud Jud - 18 agosto

Ana Yuleisi Manyoma Casanova - 10 agosto

Lucia Felici - 9 agosto

Annarita Morelli - 6 agosto

Sharon Verzeni - 30 luglio

Francesca Deidda - 18 luglio

Laura Guazzotti - 17 luglio

Rita Caporaletti - 7 luglio

Lorena Vezzosi - 5 luglio

Manuela Petrangeli - 4 luglio

Vincenza Saracino - 3 luglio

Il patriarcato è dentro ogni cellula della nostra società, ne siamo impregnati, ci soffoca e non ci lascia esser e vivere come vogliamo. Sarà finito quando noi donne saremo libere di dire che è finita, senza temere per la nostra vita.

