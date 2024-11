Teatro del Popolo, in scena 'L'anatra all'arancia'

Si alza il sipario sulla stagione di prosa 2024/2025 del Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Con una doppia replica Mercoledì 27 e Giovedì 28 Novembre alle ore 21,00, prende infatti il via la stagione che si apre in grande stile con “L’anatra all’arancia” con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, due attori di grande talento che sapranno trasportare il pubblico in un vortice di imprevedibilità, intrighi e sagacia. La commedia promette di regalare momenti di puro divertimento grazie alla straordinaria interpretazione del cast.

Ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia, in una parola all’amore poiché è di questo che si parla. “L’anatra all’arancia” affidata all’ottima regia di Claudio “Greg” Gregori, è una commedia che afferra immediatamente e trascina il pubblico nel suo vortice di battute, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi.

La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene.

La ricca e prestigiosa stagione di prosa del teatro, resa possibile dalla Fondazione Teatro del Popolo avvalendosi del contributo della direttrice artistica Vania Pucci e potendo contare sulla collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, proseguirà Giovedì 12 dicembre con “L’avaro immaginario”, con Enzo Decaro.

Fonte: Ufficio stampa

