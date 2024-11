Ubriaco, crea il caos al Dopolavoro Ferroviario di Empoli

Era ubriaco e ha dato in escandescenze al Dopolavoro Ferroviario. Protagonista della vicenda un giovane di origini tunisine che ha iniziato a rovesciare tavolini e sedie nel locale. Avrebbe pure lanciato in aria una tazzina e un posacenere, il tutto durante l'ora 'di punta' dell'aperitivo. Molta la preoccupazione all'interno del DLF ma non si registrano danni a persone.

A riportare la notizia è l'edizione empolese de La Nazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il giovane ubriaco ha iniziato a inveire contro di loro ma i militari lo hanno fermato e portato via.

Stando a una prima ricostruzione il giovane dell'episodio al DLF sarebbe lo stesso rimasto coinvolto in una rissa nella vicina piazza Don Minzoni pochi giorni fa.

Notizie correlate