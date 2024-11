Via Valicarda, lista ViviAmo: "Situazione preoccupante"

La situazione di via Valicarda continua a destare serie preoccupazioni, mettendo a rischio la sopravvivenza di aziende agricole, di allevamento e turistico-gastronomiche, autentiche eccellenze del nostro territorio. La nostra lista civica aveva già portato all’attenzione del Comune, tramite una mozione che teneva conto delle esigenze delle aziende che avevamo incontrato, le gravi difficoltà quotidiane affrontate da queste realtà, aggravate dai limiti di carico imposti sulla strada. Dopo anni di immobilismo, grazie al nostro intervento e all’impegno dei residenti, finalmente si è accesa una luce su questa problematica, facendo emergere le necessità delle imprese locali, finora ignorate dall’amministrazione comunale. Nonostante una maggioranza di otto consiglieri, quattro assessori e un sindaco, nessuno si è preso la responsabilità di confrontarsi direttamente con gli imprenditori per comprendere i loro reali bisogni.

Solo grazie alla stampa e la mozione il 9 novembre, in ritardo rispetto alle necessità urgenti, il Comune ha deciso di ascoltare un gruppo di privati residenti per ascoltare i disagi e sempre grazie alla pressione mediatica sono stati avviati i primi interventi provvisori, a cura di Acque S.p.A sulle tubature in attesa dei lavori definitivi che mancano da oltre vent’anni. Il tubo provvisorio messo però già perde nuovamente a distanza di pochi giorni dal lavoro eseguito. Tuttavia nonostante tutto, non si è giunti a soluzioni concrete: le proposte avanzate dall’amministrazione si sono rivelate impraticabili e dimostrano una conoscenza superficiale del territorio e delle sue attività. Per assurdo, volendo essere ironici, per rispettare questi limiti secondo l'amministrazione le aziende cosa dovrebbero fare? trasportare cavalli o maiali al guinzaglio fino a fondo valle o addirittura spostare l’uva a secchi.

Al contrario, dall'ufficio tecnico comunale, invece è emersa una proposta ragionevole: emettere un’ordinanza per regolamentare i limiti di transito in modo chiaro, garantendo così alle aziende la possibilità di lavorare senza ostacoli e in piena legalità. L'inerzia poi dell'amministrazione ha in passato generato anche tensioni tra privati e imprese riguardo ai limiti di carico imposti sulla strada, creando una situazione paradossale. Da un lato, il Comune ha dimostrato di riconoscere l'importanza delle attività produttive locali, rilasciando fino a gennaio 2024 permessi per l'ampliamento degli allevamenti. Dall'altro, però, con l'atteggiamento sopra descritto ha limitato drasticamente la loro operatività. È fondamentale quindi che l’amministrazione comunale ponga fine a questa situazione surreale, adottando soluzioni concrete e attuabili. Le aziende di via Valicarda rappresentano un pilastro per l’economia e l’identità del nostro territorio. Servono interventi strutturali sulla strada e regole chiare che permettano alle imprese di operare in serenità e sicurezza.

La nostra lista civica continuerà a battersi per tutelare le eccellenze di Capraia e Limite, sostenendo le aziende locali e promuovendo un dialogo costruttivo con le istituzioni. Salvaguardare le attività agricole, turistiche e di allevamento non è solo una priorità economica, ma un dovere nei confronti della comunità e del futuro del nostro territorio. In conclusione, ci auguriamo che la nostra amministrazione possa trarre ispirazione dall'esempio positivo del sindaco di Montelupo, che ha dimostrato un approccio proattivo e costruttivo nella gestione delle problematiche legate alle infrastrutture, preferendo il dialogo e la collaborazione con le aziende piuttosto che puntare il dito contro di esse. È attraverso un confronto aperto e una gestione condivisa che possiamo garantire soluzioni durature, che siano vantaggiose per la comunità e per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio.

Lista civica ViviAMO Capraia e Limite

