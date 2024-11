A Vinci nuovo sportello di ascolto per le vittime di violenza e bullismo

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne per Vinci significa un calendario pieno di iniziative per dire stop a questa piaga.

Due i giorni in cui l’amministrazione comunale vuole concentrare i propri sforzi per la sensibilizzazione sul tema e per l’aiuto concreto sul territorio.

Lunedì 25 novembre, al centro dell’attenzione saranno le panchine rosse: due quelle poste nel Comune di Vinci, una nel Capoluogo, in via Giovanni XXIII, e l’altra in Piazza dell’Unità d’Italia, davanti allo skatepark a Sovigliana. Prima a Vinci, alle 9.30, e poi nella frazione, alle 10.15, la professoressa Tamara Morelli leggerà alcuni brani scritti di proprio pugno sul tema della violenza sulle donne.

Giovedì 28 sarà invece il giorno dell’inaugurazione dello sportello di ascolto per le vittime di violenza e bullismo. Sarà curato dal Centro Aiuto Donna Lilith e verrà ospitato nei locali della sede comunale di Viale Battisti 74 a Spicchio-Sovigliana. La presentazione del nuovo servizio è fissata alle 18.

Alle 19.15 al Circolo di Sovigliana vi sarà invece un apericena a sostegno di Lilith (costo 18€), mentre la serata verrà chiusa alle 21.15 con un evento a Villa Reghini: “La voce delle donne. Storie di rinascita”, sempre in collaborazione con Lilith e con la scelta musicale a tema a cura di Emy Galan.

“L’amministrazione comunale continua il proprio impegno nella diffusione di una cultura non violenta, grazie anche alla collaborazione con l’associazione Lilith, con la sue presidente e con le professioniste che mettono a disposizione le proprie competenze delle donne che si trovano in situazioni drammatiche - ha commentato Mila Chini, assessora alle pari opportunità e alle politiche di genere del Comune di Vinci -. È importante anche il supporto che un servizio come questo offre alle vittime di bullismo, fenomeno purtroppo sempre tangibile e al quale bisogna porre particolare attenzione”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

