25 novembre: flashmob e cineforum, il Comune di Montelupo organizza una giornata di eventi a tema

La Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne è stata istituita ormai nel 1999 attraverso una risoluzione dell'assemblea generale ONU. Il 25 novembre non è una data casuale, ma segna il brutale assassinio (che rientra a pieno titolo fra i femminicidi), avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana, delle tre sorelle Mirabal.

Il Comune di Montelupo, da sempre attento al tema della violenza di genere e dell'emancipazione femminile, organizza anche in occasione di questo 25 novembre 2024 una giornata di eventi.

Si parte alle ore 14.00 in Piazza Centi con il flash mob delle artiste della Strada della Ceramica. Inoltre, nel corso della settimana dal 25 al 30 novembre, le scarpe rosse in ceramica saranno collocate in diversi luoghi istituzionali. L'iniziativa, “Scarpette rosse in ceramica”, è promossa da AICC (Associazione Italiana Città della Ceramica) ed è giunta ormai alla sua VIII edizione.

Alle 21.15, poi, si terrà al MMAB il cineforum in collaborazione con l'Associazione Mignon. Per l'occasione è stato scelto un film di Ken Loach, “In questo mondo libero”, che affronta il tema dello sfruttamento e dell'oppressione da molteplici punti di vista. Questa la sinossi: “Angie è una giovane donna divorziata con un figlio undicenne, Jamie, che vive con i nonni. Licenziata da un'agenzia per cui procurava manodopera proveniente dai paesi dell'Est, Angie decide di mettersi in proprio. Insieme all'amica Rose crea un'agenzia di reclutamento che gestiranno in coppia. Il confronto con la realtà dell'immigrazione, clandestina e non, le imporrà delle scelte che non andranno tutte nella stessa direzione”.

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca al 0571 917650, o scrivere a biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

Molteplici gli strumenti istituzionali attraverso i quali le donne possono chiedere aiuto. A questo proposito ricordiamo il numero 1522: gratuito, attivo 24 ore su 24, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. È possibile contattarlo per avere aiuto o anche solo un consiglio. In alternativa, se non fosse possibile parlare, si può chattare direttamente con una operatrice sul sito www.1522.eu o via app. L’accoglienza è disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo, ucraino, portoghese, polacco.

Inoltre, in Toscana, in ogni Pronto Soccorso, è attivo il Codice Rosa: un percorso di accesso riservato in particolare donne, bambini e persone discriminate vittime di violenza.

Infine, da ricordare il prezioso e fondamentale servizio di aiuto e sostegno fornito dai Centri Antiviolenza. Nel circondario di Montelupo Fiorentino si trovano: l'Associazione Frida APS, a San Miniato, e il Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

