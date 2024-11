Alle scuole Ciari di Certaldo un olmo per celebrare gli alberi

Un gesto simbolico ma anche di sostanza dedicato al verde ha visto protagonista la scuola d'infanzia Bruno Ciari di Certaldo per la Giornata Nazionale degli Alberi, che si è celebrata il 21 novembre. La giornata, istituita dal Ministero dell'ambiente e riconosciuta con l'art. 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, ha lo scopo è promuovere la cura e la valorizzazione degli alberi e ricordare il ruolo essenziale dei boschi e del verde urbano per il nostro ecosistema.

Ieri i Carabinieri del Nucleo Forestale di Tavarnelle Val di Pesa hanno donato un olmo alle scuole ed è stato scelto di inserirlo proprio alla scuola Bruno Ciari, che necessita di rinforzo di verde. Nella mattina, gli agenti insieme ai bambini della scuola hanno provveduto all'operazione di messa a dimora, coinvolgendo bambine e bambini in questa operazione, alla presenza dell'assessora all'istruzione Romina Renzi e della dirigente scolastica Rosanna Graziuso.

"La Giornata Nazionale degli Alberi è un’occasione per ricordarci della straordinaria importanza delle piante per la vita dell’uomo e per la qualità dell’ambiente - ha detto la dirigente Rosanna Graziuso - tra canti, musica e domande dei piccoli alunni, accompagnati dalle loro docenti e da alcuni genitori, è avvenuta la messa a dimora di un olmo, simbolo di quell'amore, sostegno e protezione che noi tutti siamo pronti ad offrire agli alunni dell’I.C Certaldo. La metafora dell'albero ci fa comprendere che come una pianta non può crescere da sola, così il bambino ha bisogno per crescere forte e autonomo e creativo, di essere ascoltato, seguito e reso partecipe”.

"La giornata è stata una bella occasione per sensibilizzare i più piccoli sul tema dell'ambiente e della cura del verde - ha detto l'assessora Renzi - confidiamo che ci siano altre occasioni per rendere più verdi le nostre scuole e ringrazio il Corpo Forestale per avere avuto questo pensiero".

Negli ultimi anni sono state messe a dimora 607 piante e arbusti sul territorio certaldese e si è provveduto a censire gli alberi più importanti.

Sono state individuate oltre 3000 piante. Il più vecchio albero di Certaldo è il cedro del giardino della stazione.

