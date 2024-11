Raccolta firme a Sovigliana: "No all'ampliamento dell'industria Bitossi"

Parte la raccolta di firme contro l'ampliamento dell'Industria Bitossi a Sovigliana, previsto dal nuovo Piano Operativo adottato dall'Amministrazione Comunale, ma non ancora approvato.

I comitati cittadini “Salviamo la collina dal cemento” e “Vinci meno cemento più verde” hanno promosso una raccolta di firme a sostegno dell'osservazione al Piano Operativo Comunale, già presentata al Comune di Vinci, contro l'espansione del complesso industriale Bitossi. Il nuovo piano prevede, infatti, un ampliamento di circa 4 ettari in un'area a elevata pericolosità idraulica, soggetta ad allagamenti, e di sicuro impatto ambientale. Tutto quanto sta accadendo negli ultimi tempi in Italia e non solo, a causa dei cambiamenti climatici in corso, dovrebbe far riflettere i nostri amministratori sulla assoluta necessità di un cambiamento di rotta, che è possibile e doveroso, come ha dimostrato il sindaco di Calenzano, intervenuto ad un incontro presso la casa del popolo di Sovigliana.

I comitati chiedono quindi all'Amministrazione Comunale che non venga autorizzato l'ampliamento delle Industrie Bitossi perché potenzialmente pericoloso, che le aree adiacenti alle industrie siano lasciate alla loro attuale natura rurale e che in generale si eviti nuovo consumo di suolo, come raccomandato ormai da tutta la comunità scientifica, dalla Regione Toscana e dalla Comunità Europea.

Sarà possibile firmare: sabato 23 novembre dalle 10 alle 13 davanti al bar Leonardo a Sovigliana e giovedì 28 novembre al mercato di Empoli zona ponte sull'Orme. Nell'occasione, proseguirà anche la raccolta firme contro la cementificazione prevista in alcune zone rurali di Spicchio.

Comitati cittadini di Vinci

