Busoni Jam, appuntamenti tra l'Empolese e Firenze

La stagione Busoni Jam organizzata dal Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana , vincitrice del bando “Per Chi Crea” 2023 promosso da Siae e MiC, si estende alla città metropolitana grazie al contributo della Città metropolitana di Firenze.

Il primo appuntamento sarà Sabato 23 Novembre alle ore 21:00 nella splendida cornice del Golf Club di Montelupo dove sarà possibile fare un’apericena prima del concerto immersi nel verde della campagna toscana. I protagonisti del concerto saranno gli artisti Augusto Vismara al violino e Giovanni Inglese al violoncello che accompagneranno il pubblico nell’ascolto di brani di Mozart, Bloch e Glière. Augusto Vismara, artista tra i più importanti nello scenario musicale italiano e internazionale, è stato prima viola del Maggio Fiorentino, della Scala di Milano, della Fenice di Venezia ed ha suonato come solista con grandi direttori come Thielemann, Sinopoli, Berio ecc..

Giovanni Inglese, giovane violoncellista è tra i più grandi talenti del territorio. Ha un'importante carriera nazionale e internazionale ed è attivo sia come solista che come camerista.

La stagione proseguirà Domenica 24 Novembre nella sala Mazzei del Giardino dell'Ardiglione a Firenze alle ore 18:00 con una replica del Duo Vismara-Inglese.

Il 30 Novembre alle ore 21 sarà Cerreto Guidi ad ospitare il terzo concerto dedicato a Ferruccio Busoni nel centenario dalla sua scomparsa. Nella Pieve di San Leonardo, Elisa Racioppi al pianoforte e il Quartetto Ixia suoneranno musiche di Busoni e Rachmaninov. La stagione si concluderà a Fucecchio, nel Teatro Pacini, Venerdì 20 Dicembre alle ore 21 con i solisti Augusto Vismara alla viola ed Elisa Racioppi al pianoforte e il quartetto Ixia con la collaborazione del contrabbassista Stefano Bianchi.

Una stagione targata CFCM, interamente ad ingresso libero, e dedicata a giovani artisti under 35.

Per info e prenotazioni: cfcm@libero.it, +39 348 273 7140

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate