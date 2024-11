CamMIniAMO Insieme! L’iniziativa per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

Ogni anno, il 25 novembre, ricorre in tutto il mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un fenomeno che purtroppo è quotidianamente oggetto di cronaca e colpisce profondamente tutti noi sia a livello individuale che come società.

Come Confesercenti siamo da sempre al fianco delle donne e siamo sensibili a tutte le tematiche legate alla parità di genere ed alla lotta ad ogni forma di violenza. Crediamo fortemente che non solo in occasione delle ricorrenze, come la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne oppure la Festa della Donna, sia necessario sostenere questi valori ed ideali.

“CamMIniAmo Insieme”, che si è svolta oggi venerdì 22 novembre, ha un forte valore simbolico; una camminata per le vie della nostra bellissima città partendo da Piazza della Signoria, con soste in luoghi simbolici e legati al tema delle Donne per poi terminare alla Casa delle Donne alle Murate un luogo importante nella lotta quotidiana ad ogni forma di violenza. In questo percorso, i partecipanti sono stati accompagnati e guidati dalle Guide Turistiche di Federagit Firenze.

La manifestazione è iniziata con un flash mob a cura di MAD Movimento Arte Danza di Rignano sull’Arno, a cui è seguito il momento dei saluti istituzionali dell’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Firenze Benedetta Albanese e del Presidente Confesercenti Metropolitana di Firenze Claudio Bianchi; con Marianna Cellai Presidente Confesercenti Bagno a Ripoli e membro di Giunta Confesercenti Firenze a coordinare il tutto. Per poi partire con il cammino simbolico per le vie di Firenze, tutti insieme contro la violenza sulle Donne.

La camminata è terminata alle Murate con gli interventi delle rappresentanti delle Associazioni Casa delle Donne, NOSOTRAS e Lilith che sono attive protagoniste nella battaglia contro la violenza sulle donne. Vogliamo ricordare anche Artemisia che, pur non essendo presente, ha fornito il suo supporto all’iniziativa.

In conclusione il Presidente cittadino di Confesercenti Santino Cannamela ha letto la poesia “In piedi, signori, davanti ad una Donna” di William Shakespeare.

“CamMINiAMO Insieme si pone l’obiettivo di sostenere una campagna di sensibilizzazione culturale e sociologica sul tema della violenza sulle donne che non può lasciare nessuno di noi indifferente; siamo tutti chiamati a fare la nostra parte e a non voltare o peggio ancora abbassare la testa. – afferma Claudio Bianchi Presidente Confesercenti Metropolitana di Firenze – Come associazione di categoria crediamo che sia fondamentale sostenere concretamente le imprese guidate da donne, e l’occupazione femminile in generale. Formazione, competenze e strumenti adeguati sono necessari per raggiungere una reale e concreta parità di genere, e per provare a combattere ogni forma di violenza sia essa fisica che psicologica, sia essa in ambito lavorativo che familiare.”

“La lotta alla violenza fisica, psicologica ed economica contro le donne, così come l’affermazione di una sostanziale parità di genere, non possono esserci senza un pieno coinvolgimento del mondo del lavoro – ha detto l’assessora alle Pari opportunità Benedetta Albanese – l’iniziativa organizzata oggi da Confesercenti è particolarmente utile proprio per questo motivo, perché oltre a diffondere in città il più fermo ‘no’ ad ogni forma di violenza, pone come valore prioritario il tema della tutela e del sostegno all’occupazione e alle imprese al femminile, modelli creativi di innovazione per l’intera società e tra i più importanti strumenti di autodeterminazione ed emancipazione che abbiamo”.

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti

