Convocato il Consiglio comunale a Santa Croce

Per martedì 26 Novembre 2024 alle 21,15 è convocato il Consiglio Comunale nei locali della sala consiliare del comune di Santa Croce sull'Arno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Sindaco.

2. Bilancio di Previsione 2024/2026. Verifica salvaguardia equilibri ed assestamento.

3. Convenzione per la Gestione Associata del servizio relativo alla Segreteria Comunale tra i Comuni di Santa

Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto. Rinnovo.

4. Art.5 del Regolamento Comunale per l’assegnazione di un Alto Riconoscimento denominato “Premio Santa

Croce”. Nomina della Giuria.

5. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare "Insieme per Santa Croce": lavori di manutenzione parchi e

strade.

6. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare "Insieme per Santa Croce": veicoli abbandonati.

