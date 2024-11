Dissesto stradale dopo i lavori, Cdx Vinci: "Nostra interrogazione ignorata"

In data 12 ottobre . il gruppo consiliare di cdx VinciAmo Scipioni Sindaco presentava interrogazione scritta all'amministrazione comunale rispondendo alle pluri-richieste ricevute dai cittadini al riguardo del dissesto del manto stradale diffuso su tutto il territorio comunale dopo i lavori eseguiti per l'installazione della fibra ottica.

I consiglieri di cdx Egidio Varrecchia, Manuela Mussetti, Andrea Parri ed Alessandro Scipioni, riscontrando l'interesse collettivo della cittadinanza, interrogavano l'assessore di competenza, in questo caso delega a carico del Sindaco, per capire se l'amministrazione fosse a conoscenza del problema e nel caso, quali fossero gli interventi ormai non più solo necessari, ma urgenti, per ripristinare il manto stradale, che palesemente rappresenta degrado e pericolo per i cittadini.

Sono scaduti i 30 giorni previsti dal regolamento senza che nessuna risposta sia arrivata da parte del Sindaco.

I consiglieri sottolineano che questa mancanza denota il non rispetto verso le regole e verso i consiglieri di opposizione che rappresentano i cittadini.

L' arroganza dimostrata dalla nuova giunta non si dissocia dalla precedente, che anzi in continuità con la vecchia scuola, snobba le richieste dell'opposizione e si presenta da sola, dopo aver ricevuto l'interrogazione scritta, a verificare quanto evidenziato, senza avvertire il gruppo consiliare di cdx e lo pubblica con tanto di vanto anche sui canali social.

Sarebbe stata cosa buona e giusta nonchè segnale di collaborazione rispondere prontamente all'interrogazione e coinvolgere il gruppo consiliare di cdx nella problematica sollevata nell'interesse dei suoi cittadini.

'Decorso il termine di 30 giorni, previsto dalla normativa vigente, entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a fornire una risposta e solo dopo una richiesta di chiarimento sulla mancata risposta alla nostra interrogazione, sottolineandone la gravità, abbiamo ricevuto una risposta dal Sindaco. Questo denota comunque una mancanza di sensibilità' - precisa il consigliere Egidio Varrecchia.

Il gruppo consiliare VinciAmo auspica che questa mancanza di rispetto e delle regole non si ripeta nel futuro e che l'attuale amministrazione sappia lavorare non per ideologia ma nell'interesse collettivo, insieme ai consiglieri di opposizione.

Egidio Varrecchia, Manuela Mussetti, Andrea Parri, Alessandro Scipioni

Notizie correlate