FiPiLi, Azione Ncc: "Per la messa in sicurezza servono interventi strutturali, non basta un autovelox”

"La superstrada Firenze-Pisa-Livorno non è attualmente una strada sicura. Gli incidenti, purtroppo, continuano a verificarsi con tragica frequenza e in questo senso anche le ultime settimane sono state un bollettino di guerra. Serve un piano serio di ammodernamento della superstrada con investimenti infrastrutturali".

A dirlo è Azione Ncc, associazione che riunisce i noleggi con conducente, dopo la notizia che sulla superstrada, tra Montelupo ed Empoli Est, sarà installato un autovelox di ultima generazione.

“Siamo ovviamente a favore di tutti gli interventi che migliorano la sicurezza stradale - spiegano da Azione Ncc - ma non raccontiamoci novelle: non basta certo un autovelox a risolvere il problema della sicurezza della FiPiLi, una strada in cui manca perfino la corsia d’emergenza”.

“La sicurezza stradale - continuano gli Ncc - si realizza con interventi strutturali che facciano parte di un piano di complessivo ammodernamento della superstrada. Trovare i percorsi istituzionali e tecnici per arrivare a questo obiettivo è compito della politica, ma non c’è dubbio che occorra un piano di investimenti significativo per rendere questa superstrada una arteria italiana ed europea a tutti gli effetti, sicura e moderna".

