Alla Mostra del tartufo di San Miniato anche un libro su Berlinguer

L’Unione Comunale del PD di San Miniato, anche quest’anno, organizza la Festa autunnale de l’Unità, presso i locali dell’ex frantoio del Convento di San Francesco. Ogni fine settimana, in concomitanza con la Mostra mercato del Tartufo, fino al 1 Dicembre, funziona il ristorante “I giorni del Tartufo”, gestito dai volontari.

E non mancano iniziative di grande spessore politico.

In particolare il circolo PD “Giorgio Savini” del centro storico, organizza per le ore 18 di mercoledì 27 novembre la presentazione del libro di Piero Ruzzante (parlamentare dal 1996 al 2006 e scrittore) “Eppure il vento soffia ancora. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer”.

Sarà anche l’occasione per riflettere sull’attualità del pensiero del segretario del PCI e sui contenuti del film “Berlinguer. La grande ambizione” di Andrea Segre, nelle sale cinematografiche dal 31 ottobre scorso, che sta riscuotendo un grande successo di critica e di pubblico.

Per altro, proprio il regista ha dichiarato: “Avevo letto il libro di Piero Ruzzante sugli ultimi giorni di Berlinguer e lì mi è venuto in mente che realizzare un film sul leader del PCI era un'idea che avevo già in testa”.

Con Piero Ruzzante interverrà Paolo Fontanelli che è stato segretario provinciale del PCI e del PDS dopo la svolta di Occhetto, assessore regionale dal 1995 al 1998, sindaco di Pisa per due mandati e Deputato alla Camera dal 2008 al 2018. E’ autore del libro “Tirrenia 1982” in cui ricorda i giorni della straordinaria esperienza della Festa nazionale de l’Unità, organizzata dalla Federazione pisana del PCI.

Nel corso dell’incontro, introdotto dalla segretaria Elisa Nesti, sarà anche ricordato Gianni Pucci (1938-2024), iscritto al nostro circolo, recentemente scomparso.

Gianni è stato, a lungo, militante e dirigente del PCI a Milano negli anni ’70 ed ha fatto parte della scorta di Berlinguer durante le sue presenze in Lombardia.

Al termine dell’incontro è prevista una cena di autofinanziamento al prezzo di 25 euro (prenotazioni al numero: 339 7020192).

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate