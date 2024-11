Ruba portafogli in un supermercato, denunciato

Dopo il furto del portafogli al supermercato si era rivolto ai carabinieri, che hanno indagato e sono riusciti a trovare il colpevole. I militari di Castelnuovo di Val di Cecina, grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza interne all’attività commerciale, hanno ricostruito tutto: un malfattore ha sottratto il portafoglio alla vittima, approfittato di un suo momento di distrazione, dopo averlo poggiato sulla cassa per pagare. La persona è stata invitata in caserma ed al termine delle operazioni di rito è stata denunciata. Il contante di circa venti euro, contenuto nel portafoglio, non è stato recuperato poiché il denunciato ha dichiarato di averli già spesi, non prima di aver gettato il resto della refurtiva in una zona rurale.

