Rugby, Fiorentina e polizia dicono no alla violenza di genere

“Questo non è amore” è il motto della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere che quest’anno, in occasione dell’avvicinarsi del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Firenze ha voluto promuovere insieme anche ad eccellenze del mondo dello sport, in particolare del calcio e del rugby, quali l’ACF Fiorentina, la Benetton Rugby e la Zebra Parma.

Quale migliore occasione per anticipare gli eventi previsti lunedì prossimo in tutta la città che cominciare ieri, giovedì 21 novembre, allo stadio Lodigiani di Firenze in occasione dell’amichevole di rugby che ha visto contrapposte due importanti squadre, nonché al “Rocco B. Commisso” Viola Park con una insolita ma gradita visita degli agenti specializzati dell’Ufficio Fasce Vulnerabili della Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

Proprio in occasione dell’evento al Lodigiani e nella magnifica cornice della struttura dove si allenano tutte le squadre di calcio viola, maschili e femminili, i poliziotti hanno infatti dato informazioni dettagliate e concrete, nonché consigli utili su come fare e cosa fare quando ci si trova in spiacevoli, allarmanti e spesso pericolose situazioni insorte, ad esempio, tra le mura domestiche, in famiglia o nell’ambito di una qualsiasi relazione.

La pioggia non ha fermato l’incontro di rugby così come non ha fermato l’entusiasmo della rappresentanza della Questura di Firenze che nel pomeriggio ha preceduto l’ingresso in campo dei giocatori professionisti con alcuni ospiti d’eccezione, ovvero le giovanissime promesse di questo sport che hanno portato con gli agenti lo striscione “Questo non è amore”.

Ma come anticipato, questa iniziativa è solo una delle tante organizzate dalla Polizia di Stato fiorentina che naturalmente lunedì 25 novembre sarà nelle piazze con il suo “Camper Rosa” per sottolineare ancora una volta il suo “esserci sempre”, pronta all’ascolto di ogni vittima o di chiunque voglia chiarimenti anche sui propri “strumenti di tutela” messi a disposizioni di tutta la collettività dalla Legge.

A tal fine, proprio il 25 novembre 2024, il “Camper Rosa” farà un vero e proprio percorso informativo, con tante iniziative e novità rispetto agli anni passati, percorrendo il centro storico, con soste in Piazza della Repubblica dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in Piazza della Signoria dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e, infine, in Piazza Santa Maria Novella dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

