Pesca in profondità e senza permesso, sequestrata una tonnellata di pesce che andrà in beneficienza

La Capitaneria di porto di Portoferraio all'isola d'Elba ha intercettato e multato con una sanzione da 2.000 euro un peschereccio di Mazara del Vallo, perchè "era intento in attività di pesca a strascico per la cattura di specie di profondità, senza essere iscritto nell'apposito elenco ministeriale delle navi autorizzate a pescare nelle acque del Tirreno centro/settentrionale".

Scattato così anche il sequestro amministrativo per una tonnellata di pescato illegale, che una volta concluso l'iter amministrativo verrà donato ad enti caritatevoli della Toscana in beneficienza.

L'intervento della guardia costiera è scattato a seguito della segnalazione degli ispettori del Centro controllo area pesca della Direzione marittima di Livorno, che grazie ad una "preliminare verifica incrociata effettuata tramite i sistemi in uso alle Capitanerie di porto" hanno individuato l'imbarcazione che non doveva essere presente così come i controlli hanno poi appurato.

