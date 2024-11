'Touch and Try experience' con Fujifilm a Empoli

In collaborazione con Ollo Store, Fujifilm Events arriva con il Touch and Try experience a Empoli per una giornata interamente dedicata alla fotografia e a esplorare le prestazioni e il potenziale della Serie X e della gamma GFX. I due sistemi rappresentano una vera rivoluzione nell’approccio fotografico e nelle tendenze visive contemporanee, una sintesi perfetta di semplicità d’uso, potenza prestazionale, tecnologia all’avanguardia e cura del design.

L’appuntamento è per sabato 7 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, presso Ollo Store in Piazza Giacomo Matteotti.

Durante il Touch & Try, i partecipanti potranno apprezzare direttamente la tecnologia dei prodotti Fujifilm, scoprendo come possano aprire nuove prospettive creative. Sarà un momento ideale per sperimentare, con l’assistenza di esperti Fujifilm, tecniche innovative e per ricevere consigli pratici sull’uso ottimale degli strumenti fotografici. Lo staff sarà a disposizione per rispondere a domande e svelare le peculiarità tecniche di ogni prodotto.

L’evento è gratuito, la registrazione per partecipare è obbligatoria su https://explore.fujifilm.it/eventi .

Partecipare ai FUJIFILM Events offrirà anche un'opportunità esclusiva: Fujifilm Italia riconoscerà uno sconto totale di 100 euro IVA inclusa sull’acquisto di uno o più prodotti del sistema GFX o Serie X (solo corpi macchina e obiettivi, sono esclusi gli accessori) presso lo Store che ospita l’evento, valido entro 15 giorni dalla data dell’evento.

Sara Valentina Venturelli, Trade Marketing Specialist Imaging Solution Business Division di Fujifilm Italia, chiarisce l’intento dell’iniziativa itinerante: "Fujifilm Events promuove la passione per la fotografia, crea occasioni in cui gli utenti possano sviluppare nuove abilità e provare le soluzioni tecnologiche più avanzate.”

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate