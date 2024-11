Carnevale d'Autore Santa Croce sull'Arno: tutte le novità del corso 2025

Il Carnevale di Autore Santa Croce sull'Arno si rinnova e riparte con nuovo slancio in vista dei corsi 2025. Una della manifestazioni più importanti della città, ma forse bisognerebbe dire la più importante, infatti nel corso del 2024 ha rinnovato interamente i propri organi del comitato e nel frattempo ha cominciato a lavorare in gran segreto, come vuole la tradizione, alle maschere che vedremo solo a febbraio 2025. Il 2025 sarà anche l'anno che vedrà tornare gli ingressi ai corsi a pagamento.

Intanto però sono emersi i temi su cui i quattro gruppi stanno lavorando, proprio attraverso la preparazione delle maschere. Per la 97esima edizione, la prima fu fatta nel lontano 1928, il gruppo la Nuova Luna presenterà maschere sul tema “Fatti di Passione Italiana”. Il gruppo Gli Spensierati invece sta lavorando per i corsi 2025 sul tema “Po po' di Freccia”. Per il gruppo La Lupa il tema sarà invece “Pensa e ripensa, chissà se di lui potrai fare senza”. Il quarto gruppo il Nuovo Astro invece sta preparando maschere sotto il titolo “Nuovo Astro Social Club”. Il carnevale d'autore di Santa Croce che da sempre, nella sua tradizione si distingue per le maschere e mascherate realizzate con grande cura, per il 2025 sfilerà nelle seguenti date: il primo corso è previsto per il 16 febbraio, il secondo il 23 febbraio e il terzo domenica 2 marzo 2025. Con possibilità di recupero in caso di necessità dettate dal meteo, per domenica 9 marzo.

Consiglio direttivo

Le nuove cariche sociali sono così uscite dal rinnovamento del 2024: il nuovo presidente eletto tra i laici è Maurizio Donati, il vicepresidente sempre scelto tra i membri laici dell'associazione è Giovanni Lambertucci. Il tesoriere invece è Renzo Pozzolini, espressione del gruppo Gli Spensierati, il segretario è Lorella Talini Del gruppo la Lupa.

Consiglieri

I consiglieri sono così ripartiti tra le varie componenti dell'associazione Federica Carugi della Nuova Luna, Emilio Comparini Del Nuovo Astro, Michela D'Amato scelta tra i laici, Roberto Dini del gruppo La Lupa, Michele Landi del gruppo la Nuova Luna, Andrea Pancanti elettro tra i laici, Simonetta Pucci sempre espressione dei laici, Riccardo Ugolini del gruppo Nuovo Astro. Aurora Volpi degli Spensierati.

Membri di diritto

Tra i membri di diritto compaiono invece Angelo Scaduto, in qualità di presidente della Proloco, il consigliere comunale Francesca Cavallini è presente come rappresentante del comune e Laura Bilancieri, partecipa come rappresentante dell'associazione Commercianti che presiede. I presidente dei gruppi invece sono Simonetta Carpina per la Lupa, Stefano Zingoni per gli Spensierati, Massimo Belei presiede la Nuova Luna, Mirco Pieragnoli è invece alla guida del Nuovo Astro.

“La preparazione dell'edizione 2025 è partita un po' in ritardo – spiega il presidente dell'associazione Maurizio Donati, - proprio perché ci sono stati i rinnovi delle cariche e le assemblee ci hanno portato via un po' di energie. Avremmo voluto avere più tempo per organizzare il corso 2025, ma faremo sicuramente tutto quello che è in nostro potere per garantire un corso all'altezza del nome della nostra associazione, mettendoci tutta la determinazione con la quale abbiamo iniziato questa nuova avventura. Tra le novità che il pubblico troverà c'è quella del ritorno al biglietto per l'ingresso ai corsi di carnevale – spiega Donati - una decisione dettata dal fatto che a mio avviso il carnevale è un spettacolo, e gli spettacoli si pagano ovviamente nel nostra caso è una scelta che nasce per aiutare l'associazione a vivere”.

“Dopo due anni di pausa forzata comunque – continua il presidente Donati – a causa del covid e dopo le due edizioni 2023-24, servite a rodare la macchina organizzativa, per la prossima edizione l'associazione, nonostante i ritardi, si è posta l'ambizioso obiettivo di riaffermare il carnevale come manifestazione di spettacolo, cultura e tradizione, nonché come strumento di aggregazione tra i cittadini.

Oltre alle sfilate dei quattro gruppi carnevaleschi l'associazione organizzerà infatti eventi collaterali al fine di ampliare l'offerta di intrattenimento e aggregazione sia nei giorni stessi delle sfilate, che in altri momenti. Esempio di tali eventi è proprio il progetto Carnevale nelle Scuole dove rappresentanti di ogni gruppo andranno nelle le scuole di Santa Croce per coinvolgere e insegnare ai bambini i segreti delle maschere e della loro realizzazioni.

“Alla fine – conclude il presidente - il Carnevale santacrocese, che per la sua bellezza e per la cura dei dettagli, in 97 anni di storia si è guadagnato l'appellativo di Carnevale d'Autore, ha da sempre accompagnato lo sviluppo del nostro territorio e oggi siamo diventati probabilmente la principale manifestazione di Santa Croce sull'Arno. Per questo non possiamo più limitarci a organizzare i quattro corsi, ma dobbiamo lavorare anche nella trasmissione di una cultura alle giovani generazioni”.



Francesca Cavallini, delegata del comune di Santa Croce sull'Arno nel comitato Carnevale d'autore spiega: “Per me il carnevale, fin da piccola è sempre stata un sinonimo della parola allegria. Questa parola allegria in queste ultime edizioni però sembra essere venuta un po' meno, forse anche a causa dell'interruzione dettata dal covid. In altre parole c'è da ricostituire un po' lo spirito originario del carnevale d'autore, coinvolgendo nuove forze a cominciare dai bambini attraverso i progetti scuola e i giovani con eventi dedicati alla loro fascia di età, ma questo il presidente Donati lo ha già capito e infatti sta già lavorando in questa direzione".

“Il carnevale – continua Cavallini - inoltre a mio avviso non deve essere due mesi l'anno, ma deve vivere tutto l'anno con eventi organizzati nei vari mesi che non devono essere esclusivamente momenti carnevaleschi, ma possono essere anche altre iniziative che mantengono di sottofondo il sapore del carnevale quindi dell'allegria. Sarebbe poi molto bello riuscire a riportare nel periodo del carnevale la musica in paese tutti i giorni”.

Il sindaco Roberto Giannoni a chiusura tutti gli interventi ha spiegato: “Questo sarà il primo corso per il presidente Donati, ma anche il mio primo corso da sindaco. Sono contento mi sembra che il nuovo comitato sia partito con il piede giusto. I 4 gruppi che si contendono la vittoria, anche se poi la vittoria è di tutta Santa Croce, hanno presentato i titoli dei soggetti che sfileranno tra febbraio e marzo 2025. Il carnevale è una manifestazione che porta tanta gioia in tutto il paese, ma è anche una manifestazione che dimostra la nostra tradizione e la nostra storia con il nostro saper fare a cominciare dalle maschere in pelle testimonianza del nostro lavoro il nostro lavoro”.

