Regionali, Stella e Berardi: "Pronti per la sfida, classe dirigente e militanti già mobilitati"

In ogni consiglio comunale della Toscana, gli eletti di Forza Italia presenteranno una mozione per chiedere all'Amministrazione regionale toscana di abbassare l'aliquota Irpef alzata lo scorso anno dal governatore Eugenio Giani. E' quanto deciso oggi da Forza Italia Toscana, che ha convocato una riunione degli eletti negli Enti Locali, alla presenza, tra gli altri, del segretario regionale del partito, Marco Stella, e del vice segretario vicario, Roberto Berardi. La stessa mozione verrà presentata in Consiglio regionale, e il partito organizzerà dei gazebo per tutto il mese di dicembre, a partire da venerdì 6, per raccogliere firme per chiedere l'abbassamento dell'Irpef.

"Parte una mobilitazione per chiedere al governatore Giani di mantenere le promesse, perché i politici - ha sottolineato Stella - sono giudicati su quello che dicono, sulle promesse che fanno, ma soprattutto sugli atti conseguenti. Ci era stato detto, rispetto all'aumento dell'addizionale Irpef, che è la più grande stangata che ci sia mai stata in Italia con oltre 250 milioni presi dalle tasche dei cittadini, che l'aliquota sarebbe stata abbassata. Ci rendiamo conto che non è così, nei bilanci della Regione non c'è una sola voce che preveda un abbassamento".

"Il tema della sanità è un tema centrale per la campagna elettorale in vista delle Regionali del prossimo anno - sottolinea il vice segretario regionale, Berardi - è un appuntamento importante, tutto il partito è mobilitato, dalla classe dirigente ai militanti, siamo tutti pronti per questa sfida. Forza Italia c'è, dobbiamo dialogare con gli alleati di FdI, Lega, Noi Moderati, Udc e incontrarci, per elaborare un programma comune che unisca sotto una stessa bandiera coloro che vogliono essere alternativi alla sinistra che mette le mani nelle tasche dei cittadini".

Fonte: Forza Italia

Notizie correlate