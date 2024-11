Santa Croce saluta Tecla Balsanti, nonna dell'ex sindaca Deidda

Si sono celebrati oggi i funerali di Verena Balsanti da tutti conosciuta come Tecla che si è spenta negli scorsi giorni all’età di 88 anni. A comunicarlo tramite il proprio profilo Facebook, l’ex sindaca di Santa Croce Giulia Deidda.

“Oggi è un giorno pieno di dolore perché mia nonna Tecla non è più con noi. È qualcosa che non riesco nemmeno ancora ad immaginare perché la sua presenza è stata così forte che difficilmente si può pensare di fare a meno di lei – spiega Deidda - sapevamo che sarebbe successo, ma non ci si può preparare al dolore e tu hai continuato fino alla fine a farci dono di te in tutto il tuo splendore e ad essere attaccata alla vita come nessuno mai”.

A Deidda e all’assessore Balsanti, va il cordoglio della redazione.

