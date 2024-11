Un toscano fa la storia del calcio africano, Stefano Cusin porta le Isole Comore alla fase finale della Coppa d'Africa 2025

Stefano Cusin, allenatore di calcio residente a Castiglion Fiorentino, ha compiuto un'impresa storica portando la Nazionale delle Isole Comore, piccolo arcipelago con meno di un milione di abitanti, alla fase finale della Coppa d'Africa 2025. Il sindaco Mario Agnelli ha elogiato il tecnico, cittadino benemerito del comune dal 2021, sottolineando il legame tra la sua carriera e Castiglion Fiorentino, dove Cusin iniziò ad allenare nel 1993.

Cusin ha allenato in diverse parti del mondo, tra cui Inghilterra, Palestina e Africa, guidando anche le Nazionali del Congo e del Sud Sudan. Dal 2 ottobre 2023 è commissario tecnico delle Comore, raggiungendo per la prima volta nella storia del paese la qualificazione alla Coppa d'Africa, che si terrà in Marocco dal dicembre 2025.

Notizie correlate