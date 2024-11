Calzaturificio Freeland Ortolani Coraggiosi, continua il sodalizio

Ed eccomi qui a raccontare di quanto successo pochi giorni fa. Un evento raccontato tante volte e forse per questo ancora più importante, più significativo. Dal 2013 Claudio Tiezzi ed i soci del Calzaturificio Freeland di Fucecchio sono accanto agli Ortolani Coraggiosi. Un sostegno economico e di attiva partecipazione negli anni, che non possiamo che definire determinante per la vita della nostra cooperativa.

La settimana scorsa sono stato da Claudio Tiezzi che mi ha rinnovato l’impegno della sua azienda accanto ai nostri Ortolani comunicandomi del versamento, un importantissimo contributo, che anche quest’anno verrà data a sostegno del nostro lavoro.

L’importo che i soci del Calzaturificio Freeland hanno versato alla nostra Cooperativa nel 2024 ammonta a 20 mila euro.

Con questo contributo sosterremo il nostro lavoro e, dopo forse troppo tempo, metteremo mano a riparazioni strutturali della nostra serra grande ferita dal maltempo. Non abbiamo parole per esprimere la nostra gratitudine per Claudio e per i soci del Calzaturificio Freeland. Vogliamo dire un semplice ed infinito grazie.

Fonte: Ufficio Stampa

