60° anniversario di fondazione del Gruppo Fratres di Fucecchio: l'evento

Venerdì 6 Dicembre, come ormai consuetudine, i Gruppi FRATRES donatori di sangue esistenti nell’ambito territoriale delle province di Firenze, Prato e Pisa, hanno organizzato un evento associativo per scambiarsi un segno di pace e gli auguri per le festività natalizie.

Quest’anno, in occasione del sessantesimo anniversario di fondazione del Gruppo Fratres di Fucecchio, l’evento si è tenuto nella nostra città presso la Chiesa Collegiata, con la S.Messa concelebrata dal nostro Arciprete Don Andrea e Don Luca, assistente spirituale del territoriale di

Firenze e Prato. Hanno altresì presenziato la Sindaca Emma Donnini ed il presidente del Consiglio Regionale Fratres della Toscana dott. Giuseppe Di Pietro.

Al termine della funzione religiosa il dott. Franco Serafini, cardiologo presso l’Ospedale di Bentivoglio (BO), ha presentato un suo libro dal titolo “Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza”. Senza ombra di dubbio per capire bene di cosa si trattasse, sarebbe stato necessario essere presenti all’illustrazione dei cinque miracoli eucaristici avvenuti in tempi ed in luoghi diversi, tuttavia

quanto presentato si può apprezzare meglio dal video visibile tramite collegamento su https://francoserafini.it/audio-video .

Al termine un momento conviviale nella Sala del Poggio ha riunito tutti i partecipanti che hanno voluto ancora una volta portare all’attenzione di tutti quanto sia importante questo DONO che permette di salvare vite umane e riportare in salute molti ammalati.

Fonte: Gruppo donatori di sangue Fratres Fucecchio

