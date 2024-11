Raccordo Firenze nord-A11 Firenze-Pisa nord: chiusa per 3 ore l'immissione in A1

Sul Raccordo stazione Firenze nord-A11 Firenze-Pisa nord (R11), per consentire lavori di ammodernamento dei pali luce, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 1:00 di giovedì 28 novembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze Centro/Aeroporto.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze nord, verso Roma/A11 e uscire a Firenze ovest sulla A11, per poi proseguire in direzione Firenze Centro/Aeroporto.

Fonte: Ufficio Stampa Autostrade

