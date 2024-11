Al Teatro Era di Pontedera Alessio Boni nella mente di un femminicida

Nell’ambito de La Toscana delle Donne, alle 21 va in scena il reading "Uomini si diventa” interpretato dal grande attore accompagnato dalla chitarra di Omar Pedrini

Dopo la serata inaugurale con Maurizio Di Giovanni, al Teatro Era di Pontedera martedì 26 Novembre, alle 21, un altro evento nell’ambito de La Toscana delle donne 2024, ideata da Cristina Manetti e organizzato dalla Regione Toscana.

Sul palco saliranno l’attore Alessio Boni e il musicista Omar Pedrini per il reading “Uomini si diventa - nella mente di un femminicida”, a sole 24 ore di distanza dalla prima rappresentazione in programma al Teatro Carcano di Milano per il 25 Novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Gli autori di “Uomini si diventa” sono Massimo Carlotto, Andrea Colamedici, Pino Corrias, Edoardo Erba, Maurizio De Giovanni, Marcello Fois, Daniele Mencarelli, Francesco Pacifico.

“Questo progetto è un viaggio - spiega Alessio Boni - Un viaggio immaginario nella mente del carnefice, che uccide in tanti modi, non solo con un’arma. Un viaggio ideato dal Teatro Carcano, scritto da otto autori, volutamente uomini, e interpretato da me e Omar Pedrini: insieme denunciamo noi stessi come rappresentanti di una categoria, in un momento di autocoscienza collettiva di cui, oggi più che mai, sentiamo il bisogno”.

“Il femminicida non è un malato, è un figlio sano del patriarcato. E‘ uno di noi, cresciuto come noi, che pensa come noi. Che in maniera più o meno consapevole considera la donna un essere inferiore - sottolinea Alessio Boni - Vorremmo ripeterlo ogni giorno, questo tentativo di affrancamento da un retaggio culturale patriarcale che ci ha formati, con cui abbiamo convissuto fino a ora e che adesso vogliamo provare a smantellare. Perché anche se ogni volta che leggiamo un titolo di cronaca istintivamente pensiamo “Io non sono così, io non lo farei mai”, nel nostro profondo sappiamo che, nel corso di una vita, qualche tipo di sopraffazione nei confronti delle donne, magari inconsapevolmente, l’abbiamo compiuta anche noi”.

L’incontro è organizzato da Ecofor Service SpA, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi che pone al centro della sua missione l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sui temi della sostenibilità ambientale e sociale.

L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria su www.ecoincontri.it

Anche per il reading di Alessio Boni i posti sono esauriti da tempo. Le persone in lista di attesa che si presenteranno al Teatro di Era saranno ammesse in sala solo se risulteranno posti non occupati poco prima dell’inizio dello spettacolo.

