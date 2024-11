Campionati Italiano FINP: 3 ori, un argento e 6 bronzi per la Aquateam Nuoto Cuoio

Si è appena concluso a Livorno il Campionati Italiano in vasca corta della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. Nel contesto di una straordinaria partecipazione di atleti da tutta Italia e alla presenza della Nazionale Italiana, Aquateam Nuoto Cuoio schiera ai blocchi 6 atleti. Su 14 gare da disputare 10 sono i podi guadagnati, 3 ori, un argento e 6 bronzi

E' d'ORO DI GANGI Niccolò con i 100 stile libero

E' d'ORO GGEMIGNANI Stefania con i 100 stile libero

E' d'ORO PANCELLI Gabriele all'esordio dei suoi 100 rana

Stefania GEMIGNANI sale sul podio ancora due vole e porta a casa un ARGENTO nei 50 stile libero e un BRONZO nei 50 dorso

e di seguito tutti i BRONZI:

DI GANGI Niccolò bronzo 50 stile libero

KALLAKU Ersilio bronzo 50 dorso

NARCISI Jenny bronzo 100 rana

TURINI Giovanni bronzo 50 rana

PANCELLI Gabriele bronzo 50 dorso

In occasione di questo campionato Italiano abbiamo il piacere di dare il benventuo ad un nuovo atleta che ha ricevuto la sua prima classificazione! ALESSIO Fabio nuoterà nella classe S5 SB4 SM5. Ci prepareremo al suo debutto in gara alla prima occasione così come aspettiamo CALLONI Filippo che reduce da un importante intervento sta rientrando in vasca in questi giorni e punterà alle prossime gare con la sua solita determinazione !

Aquteam Nuoto cuoio crescita. La Società ringrazia gli atleti per il loro continuo impegno e tutti coloro che ci sostengono in tanti modi!

Notizie correlate