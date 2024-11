Cinque trasferte, cinque vittorie: vittoria a Torino per l'Use Rosa Scotti

La famosissima scrittrice britannica Agatha Christie diceva: «Un indizio è un indizio, due sono una coincidenza, tre diventano una prova». A cinque non c’era arrivata nemmeno lei, cosa che fa l’Use Rosa Scotti capace, sul campo di Torino, di centrare la quinta vittoria su altrettante trasferte: 72-78 il finale. E ora chi la vuol fare si risparmi la battuta del “se si giocasse sempre fuori”, perché questa squadra anche in casa finora ha dimostrato di farsi valere tanto che, lo diciamo senza farci caso più di tanto e soprattutto senza dirlo a coach Cioni, è seconda solo a Galli che le vince tutte a mani basse. Classifica a parte, la vittoria di Torino dimostra come la Scotti abbia ormai assunto una sua precisa fisionomia e come sia riuscita senza particolari problemi ad inserire Tarkovicova, sotto la mole protagonista. Il resto lo fa una superlativa Castellani che sfiora il trentello col 67% dal campo ed il 50 dall’arco. Applausi.

Vente si scalda con due canestri, preludio ad uno 0-12 che fa ben sperare: 11-20 con Tarkovicova, Colognesi, Ruffini e Vente a segno. Torino non ci sta e replica andando al primo risposo sul 19-20. Castellani riparte bene ma la squadra di casa impatta a 23 e sorpassa con Tortora. E’ un parziale equilibrato che vede le due squadre punzecchiarsi senza però mai farsi male. A metà il tabellone dice 34-37. La Scotti si ripresenta in campo con un parziale di 0-9 a firma Tarkovicova, Castellani, Ruffini e Ianezic con la stessa Castellani che, al 5’, mette il 40-52. Ogni volta che Torino prova a riavvicinarsi viene ricacciata indietro ora da Antonini, ora da Castellani ed al 30’ il punteggio è 48-59, con un ottimo 14-22 di parziale. C’è da vincerla anche perché le ragazze di casa iniziano con un 7-0 che non promette niente di buono. Prima Castellani e poi Ruffini provano a metterci una pezza con passaggi da brividi sul 60-64 e 62-66. Qui ecco uno scatto di reni con Ruffini e Castellani per il 62-70 e, su questo elastico di sei punti, vive il finale di partita. Castellani e Ianezic sono sul pezzo ed è Vente, dopo il 72-76 di Paleari, a chiudere il conto: 72-78. E cinque.

72-78

BASKET TEEN TORINO

Azzi 9, Paleari 5, Popovic 26, Colli 17, Jankovic 6, Baima 4, Varaldi, Tortora 8, Isoardi 7, Giacomelli. All. Corrado (ass. Caron/Lombardo)

USE ROSA SCOTTI

Colognesi 8, Ianezic 8, Castellani 26, Antonini 2, Vente 13, Leghissa, Ruffini 8, Tarkovicova 13, Ndiaye, Casini. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Marconetti a Castellaneta di Bolzano

Parziali: 19-20, 34-37 (15-17), 48-59 (14-22), 72-78 (24-19)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

