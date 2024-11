Conviviale rel Rotary Empoli con 'protagonista' Internet

Serata di spessore al Rotary Club Empoli con un relatore di eccezione, il Prof. Marco Luise, Professore Ordinario di Telecomunicazioni all’Università di Pisa, ingegnere elettronico nonché socio del R.C. Livorno, sul tema di quel potente mezzo di comunicazione di massa, che è internet. Il professore, partendo dall’esempio di come si sia evoluta la comunicazione da quando nel 1865 la notizia dell’assassinio di Abramo Lincoln impiegò tredici giorni per arrivare in Europa per approdare all’avvento di internet in cui qualsiasi avvenimento può essere conosciuto in tutto il mondo nel giro di secondi, è arrivato alla conclusione che internet è più che mai vivo al giorno di oggi. Ha spiegato in maniera estremamente chiara che, nonostante alcune criticità che riguardano la privacy e la qualità dei contenuti, ci sono molte persone che stanno lavorando per affrontare queste sfide e migliorare l’esperienza degli utenti su Internet. Ci sono tante iniziative, ha continuato, che cercano di promuovere una maggiore decentralizzazione e trasparenza online e una migliore sicurezza. Poi ha concluso che in definitiva Internet rimane una risorsa importante per la società e continuerà ad evolversi per far fronte le esigenze degli utenti. La relazione ha suscitato grande interesse ed è stata seguita da un vivace dibattito che ha coinvolto numerosi ospiti con osservazioni e domande, che hanno ricevuto puntuali risposte dal professore.

Altro ospite alla serata un collega ingegnere elettronico, già Direttore Delle Telecomunicazioni dell’Agenzia Spaziale Europea, Riccardo De Gaudenzi , ambedue compagni di corso del Presidente Rotary Club Empoli Roberto Gelli, che ha organizzato la serata. Numerosi gli ospiti, fra cui il Comandante dell’Unione dei Comuni dell’empolese-valdelsa della Polizia Municipale Massimo Luschi. La serata è stata l’occasione per l’ingresso nel Club di di tre nuovi soci: Laura Bitossi, imprenditrice, membro CDA Galileo S.r.l., ERREO S.r.l., presentata dal socio Filippo Busoni; Carlo Palagini, imprenditore, già proprietario della ditta Palagini, presentato dalla socia Elisa Castellani; Tiziano Pucci, titolare Studio Professionale “Tiziano Pucci Architetto”, presentato dal socio Roberto Boldrini. I tre nuovi soci sono stati accolti con grande piacere da tutti e il Presidente Roberto Gelli ha voluto fare un brindisi a suggello di questa splendida serata.

Fonte: Rotary Club Empoli

Notizie correlate